受德媒專訪 吳釗燮：台灣站在民主國家最前線

2018年10月27日 12:56 中時 楊孟立

蔡英文政府執政以來，台灣遭到中國大陸猛烈打壓。外交部長吳釗燮近日接受德國媒體南德日報（Süddeutsche Zeitung）專訪指出，台灣站在所有民主國家的最前線，如果台灣倒下來，接下來也許會輪到其他國家，所以世界需要在乎台灣。

吳釗燮表示，台灣是民主國家，許多國家不願意見到中國摧毀一個民主國家。在面對威權國家的攻勢時，台灣站在所有民主國家的最前線，如果台灣倒下來，接下來也許會輪到其他國家。許多人在思考中國對外攻勢的最後界線何在？例如我們看到中國在南海的意圖，似乎就是要掌控整個區域。

吳釗燮說，台灣必須每天面對來自中國的干預行動，中國針對台灣製造大量假新聞，以攻擊台灣民主及撼動台灣的政治穩定。中國成功地製造混亂，但我們也透過快速有效澄清反制中國。

他又說，中國厭惡台灣作為民主化的典範，長期以來也一再干預台灣的民主進程；但是台灣成功的民主化，說明中國也可以發展成為民主國家，中國人民也可以享有自由與人權。

吳釗燮坦承，隨著中國在軍事、政治及經濟領域日益強大，台灣的處境也因中國利用其國際影響力持續施壓而越發艱困。中方施壓程度的確越來越大。中國的領導人似乎遭受內部壓力，被迫採取更激進的方式處理，以達其向世界昭告將台灣納入中國一部分的企圖。

針對台美關係，吳釗燮指出，自從川普總統當選以來，台美關係持續正面發展。但是我們不只是與川普總統合作，也與美國政府內部其他高層官員，如副總統、國家安全顧問等人積極往來，美國對台政策大幅度轉彎的機率不大。「我只能說我們的關係非常好，而且比過去任何時期都好。美國副總統彭斯在最近的一場演說中更多次正面肯定台灣。」

(中時 )