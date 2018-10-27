普悠瑪翻車 林懷民：政府要讓大家有安全回家的路

睽違5年，雲門舞集重返池上秋收藝術節演出。左起為池上多米力公司負責人梁正賢、雲門舞集藝術總監林懷民、台灣好基金會執行長李應平。（李欣恬攝）

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池上秋收藝術節邁入10周年，今年特別邀請雲門舞集重返池上舞台，以金黃色的稻田為舞台演出，將在今（27）日下午登場，昨（26）日也率先舉行「鄉親場」。由於上周發生普悠瑪出軌事件，昨天在開演前，藝術總監林懷民也和現場觀眾一起默哀，為罹難者及家屬送上祝福。林懷民表示，政府應該改造台鐵，「不是究責，而是為了讓大家有一條安全的回家的路。」

林懷民表示，今日池上天氣是陰天，「但是農民工作不分晴雨，我們這次的演出，是來跟池上的朋友致敬，今天即使飄雨，也會照演，只是假如下雨，演出內容會有一點調整。」

回顧5年前到池上秋收藝術節表演，林懷民表示，「上一次演出，舞者們歷經了氣候的三溫暖，從被太陽曬、跳舞時腳皮還被地面燙得裂開，又經歷了大雨，然後再到陽光普照，經過這些經驗，心靈很變得很篤定。」

林懷民表示，一直以來，不管是池上天氣的變化、在田裡工作的農民，都讓他學會許多事，「每次在池上走一走，我的內心就會變得平靜許多。」

林懷民提及，農民有自成一格的美學，「我以為在這個年代，使用插秧機插秧之後，農民工作會比較輕鬆，但是在插完秧之後，還是會有鳥兒來吃新的秧苗，讓稻田變得這裡禿一塊、那邊禿一塊，池上的農民告訴我，這樣子看起來稻田會變得很醜，必須再用人工補足，我認為這是池上農友自成一格的美學。」

林懷民表示，池上有一股從民間、土地而生的力量，「池上的田，不是生來就美麗，是數代人耕耘的成果，不僅和台電交涉，還有很多努力，現在電線也都埋到地下，看不見電線桿，讓風景更美，這是一個有魄力的村子，才能造就這樣的美麗，這種自信與驕傲很重要，能再來演出，我感到很榮幸。」

(中時 )

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