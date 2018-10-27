南向大亂象！多國「鶯燕」北市站壁　入夜如後宮排排站任選

2018年10月27日 13:14 中時 陳鴻偉

各地尋芳客紛紛前來一探究竟。（陳鴻偉翻攝）

入夜後外籍女根據各自「地盤」，開始站壁拉客。（陳鴻偉翻攝）

過去就經常有私娼站壁的台北市西區某路，最近入夜後，經常可見來自泰國、越南、大陸、柬埔寨的各國「佳麗」，排排站躲在小巷邊，民眾經過任君挑選，看對眼就帶至附近的套房進行性交易，過程宛如後宮選妃，由於十分猖獗，警方更是抓不勝抓。

據了解，這群各國「佳麗」各有地盤，入夜之後紛紛在各自的聚點現身，收費方式一般則為15分鐘1500元，但若較年輕、貌美者則加價500元，鶯鶯燕燕越來越多，最近更已打出名號，除了大台北地區外，更有許多來自桃園、基隆的尋芳客，都指名要到這裡一探究竟。

據了解，這些越籍私娼背後都有特定集團接應，業者提供機票讓她們免簽來台，抵台後就被安排住進特定的宿舍，白天可能被安排到應召站、護膚店工作，晚上大概9點過後，就會轉到萬華來「站壁」，做「快餐」賺錢。

有民眾抱怨，自政府開放南向政府後，越南、泰國女子大舉來台，包括阿公店、護膚店、飲酒店都可看到她們的身影，現在更是直接來站壁，這些人根本不是來旅遊消費，而是來賣淫撈金，實在很誇張。

針對這種亂象，北市警方雖有定期掃蕩取締，像萬華警分局今年至7月為止，共查獲37件私娼社維法，其中台灣女子共16人，越南女子則有6人，泰國也有5人，但基層私下坦言抓不勝抓，走了一批又來一批，社維法罰金對她們來說根本也不痛不癢。

(中時 )