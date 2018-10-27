NBA》最後3秒超戲劇化 鵜鶘續保西區不敗

2018年10月27日 13:14 中時電子報 黃及人

鵜鶘前鋒所羅門希爾(右)被推倒地，雙方險些爆發衝突。(美聯社)

誰能想像短短3秒時間，竟可發生這麼多的狀況！大半場落後的鵜鶘，先靠哈勒戴最後3秒投進超前中距離，接著又因對手技術犯規加罰1球，最後「一眉哥」安東尼戴維斯完成致命抄截，幫助鵜鶘充滿戲劇性以117比115險勝籃網。

先前熱身賽全敗的鵜鶘，繼續爆冷搶下開季4連勝，也是西區目前唯一不敗勁旅，不過27日的這1勝，應該要說多虧籃網自己太不爭氣，因為明明他們擁有不少贏球機會，卻都一一放棄掉了，甚至還發生不可思議的技術犯規。

籃網主控羅素最後7.5秒發生要命傳球出界失誤，拱手把球權讓給對手，哈勒戴也毫不客氣在最後3秒投進中距離，幫助鵜鶘116比115超前，此時籃網喊出暫停，鵜鶘前鋒所羅門希爾竟然故意走到籃網板凳席旁邊企圖「偷聽」。

希爾的行為引發籃網前鋒艾德戴維斯不滿，當場把希爾推倒在地，換來1次技術犯規，也讓哈勒戴站上罰球線罰進1分，儘管籃網還有追平或超前機會，喬哈里斯的發球，竟傳到安東尼戴維斯手上形成再見抄截，比賽就此結束。

安東尼戴維斯拿18分、14籃板、3助攻、4抄截與5火鍋的全能數據，也獲選單場最佳球員，但他賽後搖頭表示，「不！這項榮譽應該屬於哈勒戴，他是不可思議的球員，他徹底接管了比賽，不僅投進超前球，更罰進關鍵1分。」

(中時電子報)