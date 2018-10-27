NBA》最後3秒超戲劇化 鵜鶘續保西區不敗

安東尼戴維斯興奮慶祝鵜鶘搶下開季4連勝。(美聯社)

友善列印
中時電子報
鵜鶘前鋒所羅門希爾(右)被推倒地，雙方險些爆發衝突。(美聯社)

誰能想像短短3秒時間，竟可發生這麼多的狀況！大半場落後的鵜鶘，先靠哈勒戴最後3秒投進超前中距離，接著又因對手技術犯規加罰1球，最後「一眉哥」安東尼戴維斯完成致命抄截，幫助鵜鶘充滿戲劇性以117比115險勝籃網。

先前熱身賽全敗的鵜鶘，繼續爆冷搶下開季4連勝，也是西區目前唯一不敗勁旅，不過27日的這1勝，應該要說多虧籃網自己太不爭氣，因為明明他們擁有不少贏球機會，卻都一一放棄掉了，甚至還發生不可思議的技術犯規。

籃網主控羅素最後7.5秒發生要命傳球出界失誤，拱手把球權讓給對手，哈勒戴也毫不客氣在最後3秒投進中距離，幫助鵜鶘116比115超前，此時籃網喊出暫停，鵜鶘前鋒所羅門希爾竟然故意走到籃網板凳席旁邊企圖「偷聽」。

希爾的行為引發籃網前鋒艾德戴維斯不滿，當場把希爾推倒在地，換來1次技術犯規，也讓哈勒戴站上罰球線罰進1分，儘管籃網還有追平或超前機會，喬哈里斯的發球，竟傳到安東尼戴維斯手上形成再見抄截，比賽就此結束。

安東尼戴維斯拿18分、14籃板、3助攻、4抄截與5火鍋的全能數據，也獲選單場最佳球員，但他賽後搖頭表示，「不！這項榮譽應該屬於哈勒戴，他是不可思議的球員，他徹底接管了比賽，不僅投進超前球，更罰進關鍵1分。」

(中時電子報)

MLB》紅襪教頭神調度 他一棒敲出… MLB》世界大賽14局紀錄被破了 兇…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。