萬正雄一生推動西拉雅文化 賴清德：期待立院通過原住民身分法

2018年10月27日 13:45 中時 程炳璋

行政院長賴清德回台南出席頒獎，遇到很多老朋友寒喧。（程炳璋攝）

台南市文化局27日在大意麗緻酒店頒發第7屆文化獎，一生推動西拉雅文化的新化區九層嶺部落長老萬正雄上台獲獎，行政院長賴清德出席推崇萬正雄對西拉雅族群的貢獻，期待立法院這會期開議後可通過原住民身分法。

萬正雄是新化區九層嶺部落長老，年輕時常被人稱「青番仔」而開始追求族群身分正名。19年前成立平埔族西拉雅文化協會，擔任創會理事長，西拉雅族後來成為原台南縣的縣定原住民，縣市合併後，繼續成為市定原住民。

萬正雄啟動族語復育，將原本被認定消失的西拉雅族語，更新改列為「復育中的語言」，並創作數十首西拉雅民謠，並走上街頭推動西拉雅正名運動。

遴選委員今年一致通過萬正雄為文化獎得主，認為他發起的西拉雅正名運動，與台灣族群政策有很大關聯，平埔族群的歷史可彌補台灣歷史的一大缺塊。

賴清德出席頒獎，推崇萬正雄一生位西拉雅文化的奮鬥，才能獲得台南市文化界最高榮譽。原住民身分法去年因待修立的法案眾多，未能排入立法院，期待今年能在立法院順利通過。

台南市民族事務委員會主委汪志敏表示，原住民身分法過去只有平地與山地兩種類別，只待立法院這會期通過修訂，增加第3類別「平埔」，即可開始進行全台登記，日治時期戶籍註記為「熟」的族人，都可列入認定範圍，認定的人數並不多，台南約1萬多人。

(中時 )