人氣海鮮漁夫鍋開賣 基隆好食飄香

2018年10月27日 13:15 中時 李怡萱

秋季是基隆漁產最豐美的季節，基隆市政府今（27）、明（28）上午10點至下午5點在基隆舊火車站舉辦「美食一籮筐」展覽會，除了有鮮甜的漁產外，也有許多特色伴手禮和巷弄美食，包括化石燒、八斗子小卷醬、飛魚卵xo醬、香腸、XO 干貝醬等美味小吃，現場還有「海撈漁夫鍋」的人氣漁夫鍋示範料理秀，還沒開賣就已經有民眾排隊等待，人氣超高。

人氣漁夫鍋有整鍋滿滿漁港直送的海鮮，有整隻的戰車蟹，透抽，劍蝦．大明蝦還有黃金蟹，這一鍋滿滿的海鮮，很多民眾看了直呼「太罪惡了！根本是痛風鍋」，但過癮滋味讓人一口接一口，完全停不下來。

基隆市長林右昌表示，曾在冬天前往漁港拜票時，遠遠看到船家在碼頭用大鐵桶燉煮剛上岸的新鮮海味，喝下一碗滿滿都是人情味的漁夫鍋料理，讓原本淋雨濕透的身體，頓時溫暖了起來，可以說是基隆冬天最幸福、最溫暖人心的料理。

因此，他上任後開始積極推動漁夫鍋，今年更擴大與餐廳合作，並透過個人創意徵選作業，相信將會變成基隆冬天可以力推的美食饗宴，只要想要幸福、溫暖感覺的人，都可以來基隆享用漁夫鍋。

基隆舊火車站登場的「美食一籮筐」展售會，有廿多家在地特色美食店家、人氣餐廳、伴手禮以及基隆農漁特產店家，要讓民眾一次就吃透透基隆最澎派的山珍海味，包括特製漁夫鍋、化石燒、小卷、吉古拉等，現場並規劃10元銅板好禮購、伴手禮0元競標等活動。

(中時 )