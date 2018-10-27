《環球時報》社評：中日疙瘩都是美帝陰謀

2018年10月27日 13:20 中時 李文輝

中共黨媒《環球時報》今社評指出，日相安倍正式訪問中國大陸，中日將此輪改善關係作為一個新起點，構建起兩國不斷擴大合作且不可逆轉趨勢的可能性，顯然存在，值得兩國共同努力爭取。此外，「美國」這個因素對中日關係產生了長期、戰略性的負影響，歸根究底，兩國過去交惡，都是美國的陰謀。

社評指出，中日關係的基礎沒有那麼差，衝突原因在兩國各自外交關係也都存在。比如釣魚台群島問題，大陸與多國都有領土爭議，所涉面積或複雜程度要大得多，日本與俄羅斯領土爭議面積也遠大於釣島。

社評認為，中日關係以往的嚴重震盪，不能完全歸咎於其中一方，更應被看成兩國不當互動的結果。另外深信，美國這個因素對中日關係產生了長期、戰略性的負影響，這種影響有時是公開介入，有時是潛移默化。美國東亞政策任務之一，就是防止中日形成不利於美國鞏固區域政治軍事存在的走近。

社評表示，「中國崛起」對於重塑中日力量格局來說已經大體完成，日本對「中國崛起」的適應性也在逐漸形成，導致中日關係不穩定的變數開始弱化，促使中日關係長期穩定的條件在強化、增多，兩國結束不成比例的動盪關係、實現彼此穩定合作的時代有可能真正到來。

社評稱，從更長期的角度看，今後更有可能出麻煩的是美日關係。美日同盟的不平等性與美國同其他盟友的關係比起來尤為突出，美國在日駐軍至今有占領軍味道，在很大程度上抑制日本國家主權。美日潛在矛盾比中日目前公開化的矛盾要嚴重得多。

社評強調，日本要成為「正常國家」，最大障礙無疑也在美國方向上。現在日本視大陸為這方面主要阻力，無論大陸實際態度為何，此一認識都不客觀。日本民族主義大部分都發洩到大陸頭上，不應該延續。現在結束中日對立的理由越來越充分，日本對大陸不滿高於對美國的意見，無疑是一系列人為引導疊加的結果，而非事情本身性質所決定的。

(中時 )