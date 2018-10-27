習近平視察南部戰區 新加坡學者：針對南海、台灣

2018年10月27日 13:44 中時 李文輝

中共總書記、軍委主席習近平日前結束廣東行程後，前往南部戰區視察，要求大抓「實戰化」軍事訓練，「備戰打仗」意味濃厚。陸媒有分析指這些行動是針對南海及台灣議題。香港英文《南華早報》今引述新加坡南洋理工大學研究員高瑞連（Collin Koh）分析，習近平的言論很可能是為了提振士氣，並重申北京在南海的領土主張。

陸媒綜合大陸央視、新華社報導稱，習近平25日上午到南部戰區視察調研，要求各級指揮員帶頭加強軍事鬥爭實踐鍛煉，「大興戰爭和作戰問題研究之風」、「增強打贏現代戰爭實際本領」。

習近平還要求南部戰區，大抓「實戰化」軍事訓練，加強指揮訓練和聯合訓練，加強檢驗性、對抗性訓練，提高練兵備戰品質和水準。

此外，習近平視察南部戰區指揮大廳時，刻意穿著迷彩作訓服，也被視為「備戰打仗」意味濃厚。

習近平前往南部戰區視察前，美國軍艦「航行自由」行動範圍，22日從南海擴大到台灣海峽。外媒報導，美軍11月擬派遣軍艦在台灣海峽以及南海演習以展示武力。

香港《南華早報》引述新加坡南洋理工大學研究員高瑞連分析，習近平的言論很可能是為了提振士氣，並重申北京在南海的領土主張。

高瑞連表示，中共對台軍事部署，為東部戰區、南部戰區共同負責，因此習近平在南部戰區的談話，也是對台灣議題提出警告。

(中時 )