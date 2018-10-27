兄弟學醫逆境向學 獲慈濟台中新芽獎學金

2018年10月27日 13:16 中時 盧金足

慈濟基金會台中分會27日舉辦「新芽獎學金」頒獎活動，計有2361名台中學子獲獎，鼓勵身處逆境中的莘莘學子們持續向上茁壯。（盧金足翻攝）

慈濟基金會台中分會27日舉辦「新芽獎學金」頒獎活動，就讀長庚大學醫學院的林胤廷、林易叡兩兄弟，雖然家庭無法提供充足的學費與生活費用，不自暴自棄，奮發向學，課後閒暇時參加社會公益活動，共計2361名台中學子獲新芽獎學金，鼓勵身處逆境中的莘莘學子們持續向上茁壯。

慈濟基金會為扶助弱勢家庭，每學期除提供「助學金」，協助弱勢家庭就學中的孩子繳交學雜費，讓學子能安心就學外

，自2007年開始，每年舉辦「新芽獎學金」頒獎活動，鼓舞這群在逆境中的學子們，能用心向學、提升自信。截至今年為止，全台超過6萬多名學生受惠。

就讀長庚大學醫學系四年級的林胤廷與中醫系二年級的林易叡兩兄弟，雖然家庭無法提供無慮的求學環境，在校成績優秀，之前學費皆以助學貸款辦理，生活費以獎學金來支應。

林胤廷的父親之前從事機械組立的工作，但面對經濟的不景氣，工廠訂單銳減，公司於2年前資遣，家中經濟吃緊，雖然家庭無法提供所需學費與生活費用。

林氏兩兄弟說，面對艱困環境，仍然會努力學業，感謝慈濟助他們求學之路一臂之力，希望畢業後投入醫生志業，幫助更多人。

慈濟基金會表示，慈濟新芽獎學金共有孝悌獎、進步獎、學習領域獎、特殊表現獎與全勤獎五個獎項，名為「新芽」，鼓勵弱勢家庭的在學子女，讓莘莘學子如初生的新芽般，長成茁壯大樹，迎向美好的未來。

「期待他們在困苦的環境，激勵正向、樂觀的生活態度！」慈濟基金會指出，慈濟人長期關懷陪伴弱勢家庭，發現許多勇於面對困境、在各領域創造出佳績的優秀學子，盼學子以堅韌勇氣創造自己的專長，日後回饋社會，奉獻大愛。

(中時 )