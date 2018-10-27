基隆幸福華城供水改善 每戶省一半水費

林右昌表示，工程預計需1個月工期，未來一勞永逸解決社區高地供水與居住安全問題。（李怡萱翻攝）

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基隆市長林右昌和台水董事長郭俊銘、立委蔡適應，今（27）日啟動幸福華城社區高地供水改善工程，將進行汰換管線、加壓站及配水池維修，預計最快今年11月底完工，除維護居住安全，每戶約能省下一半水費，社區道路會重新鋪設。

林右昌表示，工程預計需1個月工期，未來一勞永逸解決社區高地供水與居住安全問題。幸福華城案例，未來成為全國由地方政府與自來水公司、住戶合力解決高地供水的典範。他向大家報告好消息，水公司配合施工，同時進行道路重新鋪設，社區的未來一定幸福。

台水郭董事長則表示，基隆市是全國各縣市漏水率降最快的，在林市長積極用心，水公司兩年來投入經費進行改善，幸福華城案是全國第一個個案，未來有了這個範例經驗，會來遊說其他社區盼得到支持，慢慢讓基隆不再是全國漏水率嚴重的縣市。

市府工務處指出，約有1500戶住戶的暖暖幸福華城，屬高地加壓供水社區。社區內自來水管線，因長期加壓供水、設備逐漸老舊情況下，每日平均漏水量高達1096度，每戶每期分攤水量46度（約500元），由於漏水量過大，恐有掏空地基及影響公共安全之虞。

這項計畫經費947萬元，預定汰換管線200MM口徑 DIP管348公尺、300MM口徑 DIP管510公尺及加壓站、配水池維修。完工改善後並交由水公司進行代管，不再浪費大量水資源，維護居住安全，每戶約省下一半水費。

(中時 )

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