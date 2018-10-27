台灣經濟發展 劉泰英憂會走向「菲律賓化」

2018年10月27日 13:30 中時 曾薏蘋

旺台兩岸互信基金會董事長、台綜院創辦人劉泰英今表示，台灣固定投資一直減少，加上折舊率一直提高，「這樣下去，台灣長期下去，會走向『菲律賓化』」；這是非常嚴重問題，執政當局必須看未來5、10年。

劉泰英認為，政府整天在搞賦稅改革，其實國內今天最重要是財政改革，就是把政府的錢轉給中央銀行的國庫帳號，公共投資上，政府應該每年增加6千億，台灣經濟就會起來。

劉泰英還說，從扁執政到蔡政府的經濟成長率還有2%多，有一次他和前副總統吳敦義一起吃飯，吳敦義說「馬政府執政8年是歷屆總統在經濟表現上是最好的」，換言之比蔣經國、李登輝、陳水扁都還好，但最近他也聽說蔡英文政府認為，她任內經濟是歷屆最好，「我就不曉得她根據什麼」？

李登輝基金會與台灣教授協會今、明兩天舉辦2018年經濟研討會，並以「投資 創新 活力台灣」為主題。劉泰英專題演講時指出，當前台灣經濟發展最大問題，就是國內固定投資實質成長率逐年快速下降，造成實質工資不增反降，失業率高，由於實質工資下降，固定投資不增，內需長期不振，再加上國內產業依賴外銷產業比重逐年增加，已嚴重影響國年經濟的穩定性。

他說，台灣GDP在李前總統執政時，平均6.88%接近7%，扁政府為4.4%，馬政府降為2.67%，蔡政府時兩年初步估計，降為2.14%，可見實質經濟成長率每況愈下，經濟成長率下降主要原因是因為國內實質固定投資成長率的下降。

劉泰英說，沒有投資，超額儲蓄逐年上升，他估計，未來每年超額儲蓄會達到3 兆新台，這就是資源的浪費，這問題不解，長期將導致國內金融風暴，對國內金融市場穩定也會造成極大影響。民間可支配所得沒有成長，加上投資下降，內需絕不振，這是我認為目前比較嚴重的問題。

他表示，唯有靠政府，外資應該靠政府公共投資大幅提高，但台灣反其向，公共投資大幅下降，這是危險信號，尤其是最近兩年，固定實質投資是負成長。

劉泰英認為，台灣現在還維持的經濟成長，都是以前李前總統時期投資的高科技，最近這十幾年，外資新的創投投資非常少，「前人種樹後人乘涼」，都是以前投資累積的成果，特別是高科技投資。

劉泰英表示，現在政府大幅公共投資沒有增加卻還減少，他曾建議政府要增加公共投資，但每年編的預算都沒增加，政府的回應都是，「國庫空虛」。因為選舉經常支出，經常補貼，公共投資沒有錢，財政收支很難增加，這就是惡性循環。

他說，政府所擁有的資產，政府有多少都浪費？郵局在全台有一千八百個分支，都是在城市最好地方，那資產有多少？但郵局現在是虧損；他舉例，中國郵局改成郵政銀行，大賺錢，這就是例子，政府為何不把郵局改為國民銀行，好好上市，郵政資產大概估計有一兩兆，國家怎會沒錢？

他又說，台鐵現在出問題，台鐵如何改造，把日本時代的資產處理或好好應用，台銀也是資產好幾兆，陽明山有多少台銀土地，但是每年繳庫才多少？

與會的中華經濟研究院董事長曹添旺則表示，台灣的契機是降低經濟對中國的依賴；堅守自由民主陣營，跟歐美日站在一起，在嚴格把關食安的前提下，可以考慮開放日本和美國食品進口，以加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），和與美國簽訂自由貿易協議，積極開發歐美日市場；吸引離開中國的外商投資台灣。

(中時 )