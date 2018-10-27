台南》黃偉哲提體育政策牛肉 打造全民運動城市

黃偉哲提出體育政策牛肉，提升台南市民運動風氣。（黃偉哲競選團隊提供）

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台南市政府日前提供多元就業輔導機制，媒合運動員進入市府就業，民進黨籍台南市長候選人黃偉哲表達支持，並推出4大體育政策牛肉，發展運動產業，培養台南市民運動風氣。

黃偉哲認為台南的運動風氣鼎盛，他舉慢速壘球為例，台南就有400隊，全市球場超過30座，累積一定規模及運動人口。台灣最具規模的職業運動當屬中華職棒，目前四隊中，僅有統一獅棒球隊從聯盟初創時就成立，並持續營運迄今，未轉手或解散。

黃偉哲強調，建構運動選手支持系統是必要的，未來將完善選手生涯發展規劃，在市府現有的選手退役後就職輔導機制上進一步提升，並提供菁英運動選手訓練津貼、專業場地及醫療防護，延續選手運動生命。

他計畫成立「AI數據運動中心」，建立運動科學團隊，以科學方法，發揮選手最大潛能，更能全面提升城市的體育發展。

黃偉哲表示，政府應從智慧城市的角度出發，用大數據了解民眾的運動需求和習慣，因地制宜的擬定運動發展方案。

黃偉哲指出，台南市剛成立永華國民運動中心，未來更要根據不同區域的需求，打造更多的運動場地，如都會區的運動中心，鄉區的簡易運動場所，善用社區活動中心空間推動「老人體適能計畫」，讓長者養成運動的好習慣，維持身體健康。

(中時 )

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