十億迎娶車隊 50輛超跑沿街亮相轟動二林小鎮

每一輛千萬超跑都亮晶晶，吸引小鎮民眾眼光。(謝瓊雲翻攝)

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每一輛千萬超跑都亮晶晶，吸引小鎮民眾眼光。(謝瓊雲翻攝)
每一輛千萬超跑都亮晶晶，吸引小鎮民眾眼光。(謝瓊雲翻攝)

彰化二林日前有場別開生面、超大排場的超跑婚禮，彰化縣一名從事貿易32歲陳男為了迎娶愛情長跑9年的女友，21日號召好友幫忙，找來全台50部超跑助陣迎娶，在二林鎮沿街緩緩行駛，立刻吸引許多民眾目光、不少路人圍觀爭相拍照錄影，預估超跑車對市價至少10億元，場面壯觀。

32歲的陳男從事進口貿易事業，這次集結的超跑，包含市價要4千多萬的「大牛」藍寶堅尼LP750，還有法拉利、賓利、勞斯萊斯等千萬超跑，長長的超跑車陣，讓許多民眾都看傻了眼！影片被拍攝的網友轉傳，立刻引發討論。

婚禮在上周日舉辦，新郎陳先生指出，本身也是超跑玩家，因為想來場不一樣的婚禮，讓女友有個難忘美好的紀念，沒想到朋友們超義氣，熱情贊助相挺，總計花費2天2夜時間，從全國各地運來各式超跑，而且還沒讓他花到一毛錢！忍不住笑說「婚禮當天應該全國一半的超級跑車都在二林了！」

超跑婚禮總是特別吸睛、引發話題，2015年12月，出身彰化縣二林鎮的藝人丁寧弟弟李俊賢補請婚宴時，現場也曾請來市價約5億的超跑車隊、場面盛大。這次好友陳男婚宴席開200多桌，李俊賢個人就贊助500瓶尊爵威士忌酒，前幾天還開心得在臉書發文「近60部超跑！大東哥破我結婚的紀錄、壯觀。」。

(中時 )

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