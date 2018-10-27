普悠瑪翻車究責 他提這3點追凶

2018年10月27日 13:47 中時電子報 張哲瑋

普悠瑪翻車事件，尤姓司機事發後被指為「可能禍首」，連日來的壓力，日前他終於崩潰嚎啕大哭宣洩。於26日發表聲明，表示不會逃避責任。記者會上兒女代發表道歉聲明，數度泣不成聲。網友在臉書PO文指出，我們每次都要台鐵加開班次解決疏運需求、不能誤點，票價還不能漲。我們為了滿足需求，最終讓這錯誤發生。

尤姓司機的道歉聲明，首先對於罹難者及家屬，還有當日乘客，致上最深刻歉意「對不起！」，強調他已經將傷害降至最低，並承諾不會逃避、隱匿或說謊，坦然面對且配合調查。同時也說：「上帝既然留下了我活口，就是有些事情要我去做」，期派各界能給司機員和家屬有一定的空間。

就有網友在臉書社團「台鐵家族」PO文分析，民眾買不到火車票，就要台鐵加開班次。台鐵加開班次，就是讓只有兩條主力軌道，在每個時段整條路線都有密集的列車運行，假日更是雪上加霜。只要往花蓮方向的普悠瑪誤點，後面的班次都跟著誤點，調度員隨時都要注意班次狀況，聯絡各班列車，但台鐵班次太密集，根本沒有時間跟空間好好的去調度。

再來，民眾每一次搭火車就是要準時到達，司機在不能誤點的情況下，都在加速減少誤差時間，不到非不得已，調度員也絕不會讓列車停下。

最後，因為不斷加開班次滿足人民疏運需求，但人手不夠，預備救援列車也不夠。若加派人力、增置列車，票價一定要加錢，但台鐵票價可以漲嗎？若漲價肯定會是立委、議員戰場。

文末，原PO反省，認為自己也是幕後推手，「真的是司機的錯？調度員的錯？保養人力的錯？台鐵高層的錯？還是我們自己的需求要滿足，慢慢慢慢得讓這錯誤發生？」，此文一出，網友充滿愧疚留言，「實在太中肯了！」

(中時電子報)