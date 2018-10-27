宜蘭》行政院組專案小組對台鐵全面體檢 3個月提報告

2018年10月27日 14:17 中時 胡健森

台鐵普悠瑪事故罹難者張加穎老師27日舉辦告別式，交通部長吳宏謀及政務次長王國材都特別從台北到宜蘭參加，並再度對家屬致歉，王國材表示，行政院長賴清德已經指示成立體檢小組，對台鐵做全面性的檢討改造，避免悲劇再度發生；部長吳宏謀則說，行政院在年初就已經核定針對台鐵人力的補充及培訓，行車安全也已有計畫進行中，至於是否會辭去交通部長一職，吳宏謀則避而不答。

王國材表示，真的很對不起在台鐵普悠瑪事故中的死傷民眾，部長吳宏謀也允諾在撫卹金方面一切從優處理；王國材並表示，行政院長賴清德已指示成立台鐵體檢小組，由政務委員張景森統籌，邀集政府相關單位及民間專家、學者，針對台鐵多年來的沉疴，包括人力不足以及車種過多等問題做全面性大體檢。

此外，在這次普悠瑪翻覆事故中大家討論最多的ATP（列車自動保護系統）部分，也在思考是否比照高鐵的系統，一旦ATP關掉之後，列車的將仍會限制在一定的速度以下，這份台鐵的體檢報告預計將在3個月內完成，希望將這次事故當成痛定思痛的起點，徹底檢討改進，避免悲劇再度發生。

稍晚抵達告別式會場的交通部長吳宏謀則表示，台鐵總體檢包括人、車、路、管理等各面向，行政院在年初已經核定了2818位新進員工補充，至今已陸續進用1907人，經過培訓之後，優先補充最需要的區塊人力，在行車安全部分，原本就有相關的行車安全計畫，也已經在加速進行建設。

但對於記者追問是否會辭去交通部長一職，吳宏謀則避而不答。

(中時 )