桃園文創博覽會 500件獻給世界的禮物

2018年10月27日 14:08 中時 蔡依珍

首屆桃園文創博覽會，500件獻給世界的禮物同場較勁。(蔡依珍攝)

首屆桃園文創博覽會，500件獻給世界的禮物同場較勁。(蔡依珍攝)

首屆桃園文創博覽會，500件獻給世界的禮物同場較勁。(蔡依珍攝)

螞蟻王國寓教於樂。(蔡依珍攝)

今還有300份福袋造成民眾瘋搶熱潮。(蔡依珍攝)

首屆桃園文創博覽會，500件獻給世界的禮物同場較勁。(蔡依珍攝)

首屆桃園文創博覽會，500件獻給世界的禮物同場較勁。(蔡依珍攝)

首屆桃園文創博覽會，500件獻給世界的禮物同場較勁。(蔡依珍攝)

首屆桃園文創博覽會，500件獻給世界的禮物同場較勁。(蔡依珍攝)

打卡有好禮可拿。(蔡依珍攝)

田高維正的巴索啤酒從商品外觀到味道，都把原住民文化元素放進啤酒中，未來希望透過自己的啤酒，讓全世界看到原民文化。(蔡依珍攝)

「13個手感烘焙」將原民食材融入歐式麵包和糕點，製作出「最天然的麵包」。(蔡依珍攝)

來自布農族的田高維正，為了發展原民文化，把原住民族小米酒跟西方釀造啤酒技術結合，研發期間丟掉近50噸的酒，還歷經被合夥人偷賣酒、騙錢，家產賠光還負債，終於研發出帶有原民特色的「會說話啤酒」，其中勇士的眼淚不但榮獲世界啤酒獎、更讓亞太影展青睞選為指定品牌，27日和其他近500件作品一起參加首屆桃園文創博覽會，希望將原民產品發揚到全世界。

桃園市府文化局，整合原住民族行政局、客家事務局、青年事務局及經濟發展局，以「桃園獻給世界的禮物」為題，舉辦首屆「桃園文創博覽會」，規畫藝術文化區、生活產業區、客家文創區、原民文創區、青年科技區及互動科技藝術區6大展區，超過80家文創業者、逾500件文創商品展出，還有手作活動，讓大小朋友也能親身體驗文創的魅力。

亞洲最具影響力的設計師陳俊良笑言，當了好幾屆文博會總策展人，看到桃園的文創博覽會，立刻打電話找學生到現場上課，直讚比想像中精采，且展品比文博會更實際、落地，堪稱集合各族群的最佳平台，展現滿滿的創意，展期更比文博會多1倍、長達9天，邁向國際規格，「國門之都桃園是台灣離世界最近的地方，希望這場給世界的禮物，讓台灣人甚至全世界找到屬於桃園的內涵。

41歲的田高維正過去是職業軍人，因為對餐飲有濃厚興趣，在職進修食品相關科系，本來打算退伍返回桃園家鄉接手家族餐廳，35歲退伍因緣際會興起想把原民小米酒推向國際的念頭，結合西方釀造啤酒技巧開始研究，前4年每個月都要丟掉1噸研發酒，終於以紅藜等在地食材研發出黑麥口味的「勇士的眼淚」，媲美紅酒的多層次口感，去年獲日本國際啤酒杯銅賞獎。

田高維正坦言6年來很多事情不如預期，但他選擇站起來，就像布農族的勇士有淚不輕彈，但回想起貴人們的幫忙讓人感動、遭好友背叛讓人感傷，「勇士的眼淚」微酸尾韻回甘的風味，最能描述一路走來的心路歷程，也獲第58屆亞太影展青睞選為指定品牌，他也以鶴岡的文旦跟白柚研發「白色的思念」清爽水果啤酒，強調從包裝、原料都緊扣原民特色，更嚴選玉山水釀製而成，從商品外觀到味道，都把原住民文化元素放進啤酒中，未來希望透過自己的啤酒，讓全世界看到原民文化。

「13個手感烘焙」則是年僅27歲的高為人創立，擁有泰雅族原住民血統，讓她發願將原民食材融入歐式麵包和糕點，製作出「最天然的麵包」，像是馬告麵包、紅藜麵包、刺蔥乳酪麵包等，融合季節水果打造時節產品，扎實口感搭配滿滿用料，吸引婆婆媽媽搶購。

展期即起至11月4日17時止在桃園展演中心登場，每日有文創手作坊、桃禮講堂、浪漫客庄、集章換好禮等活動，周末加映草地音樂會，現場也規畫「文創票選」活動，投票民眾還有機會抽到精美行李箱，歡迎民眾事先至官網預約報名參加。

(中時 )