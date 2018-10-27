慈悲大愛龍山寺 消防裝備贈新北

臺北市艋舺龍山寺今天上午在龍山寺前方廣場捐贈消防衣、帽、鞋及潛水氣瓶予新北市政府消防局。（吳家詮翻攝）

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中時電子報
陳崇岳副局長表示，藉由大家的支持，讓消防救災工作更加精進，有效保障民眾生命財產安全。（吳家詮翻攝）

臺北市艋舺龍山寺秉持著「慈悲大愛、聞聲救苦」之理念，今天上午在龍山寺前方廣場捐贈消防衣、帽、鞋及潛水氣瓶予新北市政府消防局，並由新北市政府消防局副局長陳崇岳代表接受捐贈並回贈感謝狀，以表彰其善行義舉。

艋舺龍山寺自西元1738年創建，迄今已有280年，是萬華地區是極具地方代表性的宗教信仰寺廟，更是國際知名的觀光景點，在新北市議會旁亦設有一棟文化廣場，平時辦理各種藝文展覽與社區大學課程，平時對於政府機關及弱勢團體的捐助總是不遺餘力，新北市政府消防局分別在104年獲贈半乾式防寒衣115套，106年獲贈100套空氣呼吸器及20套潛水裝備，今年在黃董事長書瑋及各位董監事鼎力支持下，再捐贈總價值近新臺幣800萬元的消防衣、帽、鞋150套與70支潛水用氣瓶供消防及義消人員補充汰換，捐贈本局各項裝備器材，累積共計新臺幣1600萬。

今天艋舺龍山寺捐贈這批衣、帽、鞋及潛水氣瓶，讓消防及義消人員在水裡來火裡去的救災任務中，成為觀世音菩薩的化身，解救受困的民眾。

新北市政府消防局陳崇岳副局長表示，非常感謝艋舺龍山寺之慈善義舉與鼎力相助，藉由大家的支持，讓消防救災工作更加精進，有效保障民眾生命財產安全，使每一個災害之損失，都能減至最低程度，並確保救災人員安全。

(中時電子報)

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