200名基督徒挺同 企業：多元工作團隊更堅韌

台灣同志遊行邁入第 16 年，今年的主題為「性平攻略由你說．人人 18 投彩虹」，參與民眾及各表演團體聚集在凱道準備出發。（姚志平攝）

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第16屆台灣同志大遊行在今日登場，今年的主題為「性平攻略由你說．人人 18 投彩虹」，各方團體齊聚一堂聲援平權團體，不僅有來自13個國家、超過200名的基督徒參與盛會，參與民眾及各表演團體聚集在凱道準備出發。美國最大電動車公司特斯拉也前來參與，特斯拉表示「因每個人的差異，讓我們更加堅韌」。

美國最大電動車公司特斯拉表示「因每個人的差異，讓我們更加堅韌」。圖／李宜秦攝
特斯拉派出彩虹車參與遊行。圖／李宜秦攝

激揚Amplify是亞洲最盛大的同志基督徒共榮會議，該團體表示，今年將有來自13個國家、超過200名代表著多元性取向與性別認同的牧師及教會領袖，集結參與台灣同志遊行，共同簽署聲明支持同性婚姻平權、反對對性多元者歧視宣言，並呼籲台灣與亞洲的基督教徒，可以創建包容、友善的基督教會。

激揚Amplify指出，台灣是亞洲平權運動的燈塔，然而反同團體卻把愛與和平等拿來作為公投題目，讓台灣人權黯然失色。激揚Amplify表示，亞洲有些國家甚至視同性戀為刑事罪，期盼教會能接納同志與各種性少數族群。

為了愛與公義，激揚Amplify邀請來自美國、南韓、香港、新加坡、印度、菲律賓等超過30位的同志牧師、支持同志的友善牧師與神學人，共同來台發表「挺同婚、反歧視、創建友善教會」宣言，呼籲台灣政府盡快修改民法、落實婚姻平權，並推動性別平等教育。

美國最大電動車公司特斯拉今年也將一同參與遊行，特斯拉表示，因為擁有不同專業與才華個體所組成的多元工作團隊，才能幫助公司成長茁壯，我們致力推進多元化與包容性，不僅是因為這是正確的事，更因每個人的差異，讓我們更加堅韌。

(中時 )

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