「2018銀力超人無限可能」嘉年華會登場

2018年10月27日 14:15 中時 吳江泉

勞動部勞動力發展署長黃秋桂(右二)到銀髮人士李仁德 (右一)攤位，感受銀髮投入藝術創作能量。（吳江泉攝）

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心今（27）日上午，在高雄市文化中心圓形廣場舉辦「2018銀力超人無限可能」成果展示嘉年華會，現場共設36攤，推出「變身大銀家」、「銀向新未來」、「友善銀髮專區」等3大主題區，並發600張體驗券，讓參與民眾從體驗互動過程，感受銀髮人士創新創意能量、看見高齡者無限可能的勞動價值。

勞動部勞動力發展署長黃秋桂表示，台灣進入高齡化社會，勞動部為鼓勵雇主聘僱中高齡人力、助中高齡者重新回歸職場，進用中高齡事業單位也分享，中高齡員工擁有豐富職場經驗及職場穩定度高，僱用他們是如獲至寶。

活動現場「變身大銀家」主題區邀集銀髮圓夢人士擺攤，他們推出的互動商品，皆是運用南區銀髮中心創業系列課程(包括創造品牌、設計品牌logo、fb行銷等)或銀響力培訓課程等資源輔導產出，商品依類別分「銀享好食」、「相揪line作繪」、「彩銀藝術」。

「銀享好食區」中的鳳梨酥，是由58歲中年創業一圓烘焙夢的吳宜德製作；「相揪line作繪區」展示作品之一，有55歲退休會計吳麗真以幼時封號「辮子女孩」為靈感創作；「彩銀藝術區」則分別展示58歲壽險業退休張淑媚創作瓦楞紙公仔、61歲退休人資員胡珊珊創作陶藝品等。參與民眾從琳瑯滿目商品及有趣互動體驗過程，感受銀髮人士創作能量及開創職場第二春的快樂。

「銀向新未來」主題區則分別推出：「青春壯遊主題課程成果展」，播放影片呈現南區銀髮中心今年度辦理銀力婚俗顧問培訓班成果；「青春旅行社主題課程成果展」宣導南區銀髮中心資源；「青銀共創成果展」由南區銀髮中心輔導員、青年學生教銀髮民眾下載app，青銀互動激盪出火花。

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署長程泰運表示，銀髮勞動力是職場新勢力，歡迎想重返職場的銀髮民眾洽詢南區銀髮中心電話(07)2222778。

(中時 )