普悠瑪罹難者張加穎告別式 張母淚喊「寶貝」送女兒

2018年10月27日 14:10 中時 胡健森

在移靈時，親友及工作人員站在兩側施放氣球，為張加穎送行。（胡健森攝）

緩步跟隨在愛女棺木後方送行的張母（中），不禁掩面痛哭。（胡健森攝）

在普悠瑪列車出軌翻覆事故中不幸罹難的卑南國中老師張加穎，27日在員山福園（宜蘭縣立殯葬管理所）舉辦告別式，張加穎的父母、卑南國中師生以及交通部長吳宏謀、次長王國材、台鐵人員及教育部、宗教團體等紛紛到場送別，會場氣氛肅穆哀戚。

這場告別式家屬們的態度相當低調，不願與媒體記者有所互動，還特別要求及限制媒體不得進入告別式會場；據了解，原本張家考量親友不多，選擇較小的禮儀廳，但從旁協助的工作人員考量到應該會有不少人出席，臨時決定調整到較大的禮儀廳。

傷心欲絕的張母不停地拭淚，陪伴在側的親友則不斷地給予安慰，情緒瀕臨崩潰邊緣的張母，還一度不滿現場花卉的布置，痛心無法好好安排女兒人生的最後一程而動怒，禮儀社人員隨即依照要求及希望做調整。

在移靈時，親友及工作人員分站兩側施放氣球，象徵張加穎的靈魂即將飛向天堂，淚流不止的張母，則陪著棺木緩慢地走向火化爐，到了要將裝著遺體的棺木要送進火化爐之際，張母虛弱地呼喚著「寶貝」兩個字，讓在場者為之鼻酸；張父最後對媒體記者表示，對於告別式的安排感到滿意，也看到政府、台鐵的努力，大家辛苦了，目前尚未考慮到對台鐵方面提起求償等訴訟問題。

雖然家住新莊的張加穎不是宜蘭人，但宜蘭代理縣長陳金德特別指示，相關的場地、火化等費用，都由宜蘭縣政府吸收，而原本家人希望完成張加穎「海葬」的遺願，但受限於法令規定，一度考慮改為在宜蘭辦理樹葬，但尚未做確定，應會先將骨灰帶回新北市找個合適的地點暫時安放。

(中時 )