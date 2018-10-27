普悠瑪罹難者張加穎告別式 張母淚喊「寶貝」送女兒

在普悠瑪翻覆事故中不幸罹難的卑南國中老師張加穎，27日在宜蘭員山福園舉辦告別式。（胡健森攝）

友善列印
中時
在移靈時，親友及工作人員站在兩側施放氣球，為張加穎送行。（胡健森攝）
緩步跟隨在愛女棺木後方送行的張母（中），不禁掩面痛哭。（胡健森攝）

在普悠瑪列車出軌翻覆事故中不幸罹難的卑南國中老師張加穎，27日在員山福園（宜蘭縣立殯葬管理所）舉辦告別式，張加穎的父母、卑南國中師生以及交通部長吳宏謀、次長王國材、台鐵人員及教育部、宗教團體等紛紛到場送別，會場氣氛肅穆哀戚。

這場告別式家屬們的態度相當低調，不願與媒體記者有所互動，還特別要求及限制媒體不得進入告別式會場；據了解，原本張家考量親友不多，選擇較小的禮儀廳，但從旁協助的工作人員考量到應該會有不少人出席，臨時決定調整到較大的禮儀廳。

傷心欲絕的張母不停地拭淚，陪伴在側的親友則不斷地給予安慰，情緒瀕臨崩潰邊緣的張母，還一度不滿現場花卉的布置，痛心無法好好安排女兒人生的最後一程而動怒，禮儀社人員隨即依照要求及希望做調整。

在移靈時，親友及工作人員分站兩側施放氣球，象徵張加穎的靈魂即將飛向天堂，淚流不止的張母，則陪著棺木緩慢地走向火化爐，到了要將裝著遺體的棺木要送進火化爐之際，張母虛弱地呼喚著「寶貝」兩個字，讓在場者為之鼻酸；張父最後對媒體記者表示，對於告別式的安排感到滿意，也看到政府、台鐵的努力，大家辛苦了，目前尚未考慮到對台鐵方面提起求償等訴訟問題。

雖然家住新莊的張加穎不是宜蘭人，但宜蘭代理縣長陳金德特別指示，相關的場地、火化等費用，都由宜蘭縣政府吸收，而原本家人希望完成張加穎「海葬」的遺願，但受限於法令規定，一度考慮改為在宜蘭辦理樹葬，但尚未做確定，應會先將骨灰帶回新北市找個合適的地點暫時安放。

(中時 )

慈悲大愛龍山寺 消防裝備贈新北 影》汽修廠改造槍枝 義勇警與惡…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。