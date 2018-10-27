台視編劇培訓班結業 19名學員完成15件電視劇本

2018年10月27日 14:27 旺報 廖慧娟

台視「107年度電視編劇培訓計畫」今天（27）日舉行結業式，台視節目部楊秋蘭經理在致詞時表示：「希望透過優質的戲劇節目，將台灣文化傳達到世界各地，因此台視深耕編劇培訓、種下文創種子，在此特別代表台視黃崧董事長感謝文化部的支持與鼓勵、南藝大與國立成功大學的協辦，以及所有的授課老師們的南北奔波，讓本屆活動順利完成，並期待各位同學未來的發展。」

在文化部影視局的支持下，台視與台南藝術大學音像紀錄與影像維護研究所、國立成功大學台灣文學系等單立合作，已連續7年在台南開設專業編劇班，積極培養編劇人才，企圖打破長期以來影視產業資源南北不平衡的窠臼，透過「產學合作」授課執行模式，將業界專業人才帶到南部，結合當地文學與傳播學術師資，提供「實務」與「理論」並進的完善教學，期許台視編劇班的培訓計畫，能夠穩固扎根南台灣，長久地經營下去，繼續為台灣戲劇圈注入新血。

今年的編劇培訓班於6月23日在國立成功大學台灣文學系系館開課，由金鐘獎資深編劇方靜儀連續第3年擔任總導師。歷時4個多月、120個小時的培訓課程，老師們從題材蒐集、文字落筆到影像執行等，把劇本創作的技巧與方法傳授給19位學員，由學員們以自我創意發想，完成多個結構完整、富有張力的電視戲劇劇本作品，包括團體創作2件，個人創作13件，共計15件。

為激勵這群充滿熱誠的編劇新鮮人，本屆結業典禮，台視公司特別邀請了多位電視戲劇製作人與資深編劇老師參與盛會，為學員提供媒合請益的機會，以更直接、有效率方式搭建與業界合作的橋樑。

(旺報 )