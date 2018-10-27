影》汽修廠改造槍枝 義勇警與惡徒扭打骨折

吳男改造組裝完成試槍成功的長槍，藏放在簡姓成員山區住處。(謝瓊雲翻攝)

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警方逮捕吳嫌和另外三名成員，並查扣槍管半成品、獵槍槍柄和子彈成品半成品共30多顆。（謝瓊雲翻攝）
警方查扣大批改造槍支的工具，和許多成品半成品。（謝瓊雲翻攝）
警方查扣大批改造槍支的工具。（謝瓊雲翻攝）

汽車修配廠竟成地下兵工廠！31歲遭通緝的吳男，藏匿在桃園市一家汽修廠改槍，23日遭警方破獲，吳男看到警方大批人馬上門，拔腿就跑，並與飛撲上前的員警洪瑋菘扭打，混亂中洪員左手無名指被扭到骨折，仍強忍痛楚將吳嫌制伏。

彰化縣警局刑警大隊今年9月間偵辦一起汽車竊盜案，追查過程中發現吳嫌以桃園龍潭這家汽車修配廠做為掩護，靠著自製的水平車床與修車工具進行槍枝改造。

經過一個多月的跟監、埋伏後，23日見時機成熟，彰化刑大反黑組與刑事局第六大隊偵三隊、臺中市警局三分局、烏日分局、嘉義縣警察局水上分局、桃園市政府警察局龍潭分局龍潭分駐所、楊梅分局埔頂派出所等組成專案小組，出動前往桃園搜索。

彰化縣刑警大隊科偵隊長唐國維指出，吳嫌因毒品及竊盜案遭到通緝，卻仍不知悔改，繼續躲藏汽車修配廠內，操作修車工具切割槍管，改造槍機及槍托等零件，完成組裝槍枝後就拿到新竹縣關西鄉偏遠山區試槍，試槍成功後的改造長槍則寄放在另名簡姓男子位在在關西的住處。

警方調查，吳嫌過去1年多來，在全台各地行竊至少50輛轎車、休旅車，他以網購的「截斷器」，趁著車主下車後準備鎖車門時，將車輛遙控自動閉鎖功能關閉，車主誤以為車輛已上鎖、走遠後，竊車集團成員立即上前把車開走；每輛車轉賣3萬元至5萬元。

汽修廠城地下槍枝改造工廠，義勇警與匪扭打骨折。

警方在逮捕吳姓主嫌後，也循線將45歲張男、44歲張男、41歲簡男等成員逮捕到案，並查扣改造槍械工具一批、獵槍槍柄、槍管半成品4支、子彈成品23顆、子彈半成品10顆、彈頭、彈殼、底火火藥、獵槍子彈及安非他命毒品等證物。

警方指出，該竊車集團成員仍有共犯逃逸中，吳嫌改造的槍枝是否有販賣或犯案，將擴大偵辦流向，全案依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、竊盜及《毒品危害防制條例》等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

(中時 )

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