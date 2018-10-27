桃園》桃議員彭俊豪尋求連任 鄭文燦幫拉票

2018年10月27日 14:16 中時 呂筱蟬

中壢區市議員候選人彭俊豪(左)尋求連任，市長鄭文燦站台力挺。(呂筱蟬攝)

桃園市長鄭文燦今（27）日上午出席民進黨提名市議員候選人彭俊豪競選總部暨鄭文燦市長後援會成立大會，鄭市長表示，彭俊豪擔任議員四年來，蛻變、成長、更成熟，更是推動中壢進步的議員，鄭市長強調，市民的每一票都很有價值，四年前栽培新秀，讓優秀的彭俊豪進入議會，為中壢服務，從各層面協助市府完成各項建設，也帶動中壢大建設、大進步。

桃園市中壢區市議員候選人彭俊豪尋求連任，27日舉辦競選總部成立大會，桃園市長鄭文燦站台輔選，不僅是青年政策，老少也都要照顧，市長需要全方位，議會也需要更多像彭俊豪這樣優秀的年輕議員，讓桃園進步動力動力更強大。

鄭文燦說，彭俊豪擔任議員4年來，蛻變、成長、更成熟，更是推動中壢進步的議員，市民的每一票都很有價值，4年前栽培新秀，讓優秀的彭俊豪進入議會，為中壢服務，從各層面協助市府完成各項建設，也帶動中壢大建設、大進步。

他強調，桃園現正處於「轉大人」的關鍵時刻，期待未來新生代年輕議員，為桃園爭取更多建設，繼續帶動中壢進步。市府團隊會用更高的標準來建設中壢，讓中壢變得更不一樣，呼籲鄉親「桃園5告讚，就選鄭文燦；中壢有夠好，投給彭俊豪」讓兩代的耕耘，也承擔更多的責任，對中壢勇往直前繼續前進。

(中時 )