桃園》桃議員彭俊豪尋求連任 鄭文燦幫拉票

中壢區市議員候選人彭俊豪(左)尋求連任，市長鄭文燦站台力挺。(呂筱蟬攝)

友善列印
中時
中壢區市議員候選人彭俊豪(左)尋求連任，市長鄭文燦站台力挺。(呂筱蟬攝)

桃園市長鄭文燦今（27）日上午出席民進黨提名市議員候選人彭俊豪競選總部暨鄭文燦市長後援會成立大會，鄭市長表示，彭俊豪擔任議員四年來，蛻變、成長、更成熟，更是推動中壢進步的議員，鄭市長強調，市民的每一票都很有價值，四年前栽培新秀，讓優秀的彭俊豪進入議會，為中壢服務，從各層面協助市府完成各項建設，也帶動中壢大建設、大進步。

桃園市中壢區市議員候選人彭俊豪尋求連任，27日舉辦競選總部成立大會，桃園市長鄭文燦站台輔選，不僅是青年政策，老少也都要照顧，市長需要全方位，議會也需要更多像彭俊豪這樣優秀的年輕議員，讓桃園進步動力動力更強大。

鄭文燦說，彭俊豪擔任議員4年來，蛻變、成長、更成熟，更是推動中壢進步的議員，市民的每一票都很有價值，4年前栽培新秀，讓優秀的彭俊豪進入議會，為中壢服務，從各層面協助市府完成各項建設，也帶動中壢大建設、大進步。

他強調，桃園現正處於「轉大人」的關鍵時刻，期待未來新生代年輕議員，為桃園爭取更多建設，繼續帶動中壢進步。市府團隊會用更高的標準來建設中壢，讓中壢變得更不一樣，呼籲鄉親「桃園5告讚，就選鄭文燦；中壢有夠好，投給彭俊豪」讓兩代的耕耘，也承擔更多的責任，對中壢勇往直前繼續前進。

(中時 )

宜蘭》行政院組專案小組對台鐵全… 「韓流」來襲 前國大代表邱建勇…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。