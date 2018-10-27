不滿愛車遭砸上門理論 車主慘被父子3人圍毆

2018年10月27日 14:25 中時 蔡依珍

警方起出互傷用的鐵棍等物。(蔡依珍翻攝)

戴著安全帽的胡男隻身一人上門找陳男理論。(蔡依珍翻攝)

戴著安全帽的胡男隻身一人上門找陳男理論，慘遭父子三人圍毆。(蔡依珍翻攝)

戴著安全帽的胡男隻身一人上門找陳男理論，慘遭父子三人圍毆。(蔡依珍翻攝)

胡姓男子不滿愛車遭陳姓男子毀損，27日凌晨帶辣椒罐到陳家理論，反被陳家3父子持鐵棍還擊，4人在馬路上扭打，還傳出爆炸聲響，嚇得鄰居連忙報警，警方到場連忙將人分開，4人都掛彩，陳姓父子3人眼睛遭辣椒攻擊、頭耳分別有撕裂傷，胡男也頭破血流，警方依傷害罪嫌將雙方送辦。

35歲胡姓男子不滿同齡陳姓男子弄壞他的愛車，雙方結下樑子，27日凌晨2點半一人直奔八德區介壽路的陳家理論，和陳男發生口角糾紛，一言不合，陳男竟找來38歲的哥哥和63歲的父親助陣，父子3人聯手持鐵棍圍毆胡男，戴著安全帽的胡南則在混亂中扭開催淚辣椒水罐，頓時火光爆炸聲四射，鄰居嚇得連忙報警。

八德警方到場，4人都掛彩、頭破血流，幫忙叫救護車，父子3人都因遭辣椒水潑及，雙眼疼痛，陳兄左耳擦傷、陳弟則左額撕裂傷，3人被送往林口長庚，頭部有撕裂傷的胡男則送往桃園醫院急救，所幸都沒有生命危險。警方指出，4人治療後到派出所提告，全被依傷害罪嫌送辦。

(中時 )