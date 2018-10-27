「韓流」來襲 前國大代表邱建勇：老藍男通通該退了

2018年10月27日 14:31 中時電子報 張達智

國民黨高雄市長候選人韓國瑜的「三山造勢大會」昨（26日）在鳳山首登場，造成大轟動，主辦單位最後宣布有5萬人到場。首波「韓流」威力驚人，除了對手陳其邁陣營受到震懾，就連藍營內部也應有所「體悟」。無黨籍前國大代表邱建勇就表示，韓國瑜現象真的給國民黨高層當頭棒喝，特別是整天只想「仰望」、只想當老好人、不得罪人的老派政治人物，這下恐怕通通都要出局。

韓國瑜的首場造勢大會吸引5萬人捧場，震撼各界，但仍有網友指出缺失，其中之一就是王金平等老派政治人物「喧賓奪主」。前國大代表、高中退休教師邱建勇向港媒中評社表示，泛藍原本對國民黨2020重返執政，不抱太大希望，但看到「韓國瑜現象」，真的給國民黨高層當頭棒喝。

邱建勇說，以往藍軍對自己理念不敢陳述，都是模糊自己立場，不敢維護黨的政策，自以為能獲得最多人認同，只是一旦黨的氣勢下來，政治人物就會被淹沒。韓國瑜跑去綠營鐵票高雄開拓選票，真的給了國民黨老派政治人物一個警訊，只要願意真誠講真話，會換來民眾熱情。

邱建勇分析，韓國瑜肯定會變成泛藍的明星，但2020國民黨看來還是只有「老三公」（馬英九、吳敦義、朱立倫）。韓國瑜要出來的唯一可能，是柯文哲來他搭檔。

但邱認為就算馬英九出來選2020也是輸定，因此呼籲國民黨政治前輩應有自知之明，知所進退。

(中時電子報)