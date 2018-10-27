耳膿流到枕頭濕一片 竟是罕菌侵犯顱神經

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一名50歲左右男性，平日身體還算健康，並沒有慢性病史，去年底因為左耳疼痛且有膿狀分泌物，前往附近診所就醫，醫師初步診斷為急性中耳炎。原本以為遵照醫囑服藥即可，沒想到拖了個把月，病情不但沒有好轉，原本流膿的情況反更加劇，曾有一夜醒來，耳中流下的膿液竟然浸濕了枕頭。更嚴重的是，這名男性還出現吞嚥困難、臉麻、複視等神經方面症狀，緊急轉診到大醫院就醫。

罕菌引發頑固性中耳炎 循耳道侵犯顱神經

收治這名患者的台北三軍總醫院感染科汪靖勛醫師表示，經過電腦斷層及腦部核磁共振檢查後發現，患者左側中耳炎合併急性乳突炎，發炎情形沿著耳道侵犯到深部的顳骨區及顱底神經，核子醫學發炎掃描也可以看到左耳至顱底很強的發炎訊號。

患者左耳因中耳炎就醫，卻怎麼也治不好，轉診三總後，透過影像檢查後發現，發炎情形沿著耳道侵犯到深部顱底神經。（圖片來源：梁惠明翻攝／三總提供）

經過耳朵分泌物培養化驗分析後，醫師確診，致病菌是罕見的「非結核分枝桿菌」，開始給予患者服用標準治療組合高劑量克羅利黴素合併莫西沙星抗生素，經治療半年後，病患神經症狀消失，左耳病況好轉，但仍需持續回診追蹤。

汪靖勛說，一般中耳炎患者，如遵照醫囑服用抗生素後，原則上3至5天即可治癒或是明顯改善，但若出現中耳炎久治不癒，甚至出現臉麻、吞嚥困難、複視等神經型症狀，就必須考慮非典型病菌感染的可能性，應盡速至大醫院就診，以免導致嚴重不可逆的神經傷害。

中耳炎不容輕忽 合併下列症狀 恐是鼻咽癌

汪靖勛說，中耳炎是臨床常見的感染症，單側耳朵或同時在兩側發生的機會都有。一般可分做急性中耳炎、積液性中耳炎，慢性中耳炎。原因多半是因鼻腔或咽喉的病原體，經由耳咽管進入中耳腔，而造成中耳的感染。

醫師更提醒，像現在季節交替忽冷忽熱之際，急性中耳炎病例便會增多，與感冒的流行有明顯的相關。如未及時並確診投藥治療，中耳炎很有可能會引起急性乳突炎、腦膜炎、靜脈血栓炎，甚至發生骨膜下膿瘍、腦內膿瘍等嚴重併發症。

此外，成人如果出現不明原因的單側中耳發炎、中耳積水、聽力減退，耳鳴、耳悶塞感，重聽、耳痛，合併淋巴腺腫大、血痰、複視等症狀，有可能是鼻咽癌，應盡速就醫診治。

(中時電子報)

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文章來源：※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章。

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