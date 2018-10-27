嘉義》吳芳銘拉手喊凍選 藍營議員遭口頭警告 林于玲：內心難過

2018年10月27日 14:39 中時 呂妍庭

國民黨提名嘉義縣長候選人吳育仁當天也出席林于玲競選總部成立，並上台講話。（呂妍庭攝）

無黨籍嘉義縣長候選人吳芳銘26日出席國民黨提名嘉義縣議員候選人林于玲競選總部成立大會，上台致詞時兩人一度手拉手喊一起凍選，原本國民黨嘉義黨部跟林于玲了解後，決定平常心看待，疑似因接獲不少黨員反應，今黨部態度丕變，表示要先給予口頭警告，也嚴正表示，五合一選舉，黨籍候選人及黨員和幹部，一定要支持黨提名的人選，不可以支持其他人選，也要避免引起誤解的相關舉動，若行為違反規定，將祭出黨紀處分。

林于玲獲國民黨提名將尋求四連霸，26日上午競選總部成立時，國民黨嘉義縣長候選人吳育仁、吳芳銘都到場站台，與林于玲有好私交的吳芳銘，還上台跟林于玲手拉手一起喊凍蒜，原本國民黨嘉義縣黨部事後了解，認為林于玲和吳芳銘是私交，吳芳銘上台是以禮相待，原打算平常心看待，疑似因支持者反彈和疑慮，今發出聲明稿展現態度。

縣黨部聲明稿指出，縣黨部書記長代理主委楊富程表示，縣黨部事後了解，得知林于玲競選總部成立並未發邀請函，大家都可以來。但是縣長選舉是單一投票，没有第二種選擇。政黨立場不容模糊，黨紀規定必須嚴明。身為黨員，一定要支持黨提名徵召的人選，不可以支持其他人選，也要避免引起誤解的相關舉動。因為選舉期間很容易因不經意的言行引發支持者誤解，所以政黨提名參選人更應該有所節制與規範。

而林于玲事後說明，會邀吳芳銘上台，因為二人有很好的友誼，但她身為黨籍提名候選人，一定支持黨的縣長人選，因此縣黨部這次先予以口頭警告。另縣黨部也再次嚴正聲明，今年五合一選舉，黨籍候選人及黨員和幹部，一定要支持黨提名的人選，不可以支持其他人選，也要避免引起誤解的相關舉動，若行為違反規定，將祭出黨紀處分。另為杜絕有心人挑撥是非，有見縫插針的空間，本會也將安排黨籍參選同志同台或掃街拜票，杜絕有人惡意操弄。

得知黨部對她口頭告誡，林于玲顯得委屈、難過，強調昨是人家來站她的台，「不是我去站對方的台」，而且自己並未發邀請函，人家來我的場子，「誰來我都不會拒絕」，重申自己沒有主動邀請吳芳銘，反倒是事前有特別邀吳育仁，指民進黨籍人士都可以幫韓國瑜站台了，她跟吳芳銘還是有私交情誼，至於吳芳銘在台上喊一起當選時，她事先一點心理準備也沒有，所以事後又再度澄清自己唯一支持黨提名的候選人。

(中時 )