強颱玉兔超兇照看這裡 下週三雨襲北台灣

玉兔超兇照：眼牆雲系寬光厚實，同時顯現均勻皺褶，那種強風下強對流雲頂的特殊質地，很典型的強烈颱風特徵。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

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中時電子報
台灣颱風壇：呂宋島東方有一塊更暖的，如果玉兔真的從這通過，如同又吃大補丸（圖／翻攝自台灣颱風論壇臉書）
氣象局預測玉兔潛勢路徑（圖／翻攝自氣象局）

重整後的強烈颱風玉兔，持續維持巔峰狀態，台灣颱風論壇擔心，玉兔有機會先經過一塊海溫偏高的暖區，先吃大補丸，再侵襲菲律賓；氣象局副局長鄭明典也說，玉兔的眼牆厚實且有均勻皺褶，典型強烈颱風特徵；氣象局則預測，玉兔襲台機率低，但將為台灣北部及東半部帶來大雨。

氣象局表示，玉兔颱風27日上午8時的位置，在距離鵝鑾東南東方約1540公里的海面上，向西移動，雖然路徑還是有可能修正，但預測玉兔颱風對台灣的影響，就是下雨，受到颱風外圍環流影響，下週三（10/31）起連續3天，北部及東半部有局部大雨，但南部地區因為在背風面，不會下雨。

台灣颱風論壇在臉書貼文分析，玉兔颱風幾乎沿著海水熱含量高的區域走，而且就在玉兔行經路徑上，有一塊海溫更暖的區域，如果玉兔從這裡通過，就如同吃了大補丸，菲律賓恐怕得迎接威力更強大的玉兔。

同時，氣象預報員程川芳說，玉兔如果北轉，無異於是「自殺」，因為強度會快速弱掉，從強颱直接降等為熱帶性低氣壓，因為除了地形破壞之外，垂直風切大，且海溫低，都會讓玉兔颱風快速消失。

(中時電子報)

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