萬和宮藝術、音樂饗宴！原生畫會27日開展

原生畫會長黃譓丞贈送萬和宮董事長蕭清杰（左）素描畫作，唯妙唯肖。（盧金足翻攝）

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「流轉動靜之美」-原生畫會聯展27日開幕，萬和宮董事長蕭清杰與會來賓、參展畫家，攜手為推廣藝術努力。（盧金足翻攝）
萬和宮董事長蕭清杰說，畫圖的人很有氣質，鼓勵大家學畫。（盧金足翻攝）
張一進、鍾英妃、王玲娟三名老師，分享薩克斯風音樂演奏，佳評如潮。（盧金足翻攝）

台中市萬和宮麻芛文化館「創意藝廊」，27日舉辦主題為「流轉動靜之美」的原生畫會聯展，萬和宮董事長蕭清杰表示，已有334歷史的萬和宮，推動鄉土文化教育藝術活動，舉辦邁入第11屆的萬和美展，鼓勵大家從事藝術創作，讓藝術走入生活；原生畫會會長黃譓丞特別贈送兩張蕭清杰素描，其中一幅是蕭清杰初中時的童軍照片，更吸引大家目光。

萬和宮麻芛文化館已成為南屯的藝文重鎮，蕭清杰推崇台灣中部美術協會理事長廖本生的藝術成就，創立、指導的原生畫會享譽畫壇，畫圖的人很有氣質，職場退休之後，若能拾起畫筆，陶冶性情，豐富人生，增加人生樂趣。

台灣中部美術協會理事長廖本生說，年輕時書念得不好，考上國立藝專，跌破父母眼睛，從此走上藝術創作這條路；他很欣賞梵谷、達文西的畫風，也鼓勵學員們朝抽象領域發展，並且踴躍參加美術比賽。

廖本生表示，有名學員先後多次參加比賽，但不氣餒，第12次參賽時終於入選，值得有志藝術創作的學習，他還提供一幅「東竟西形」畫作共襄盛舉。

「蕭董事長經年累月努力推動鄉土文化藝術教育，成果有目共睹！」民國96年6月成立的原生畫會現任會長黃譓丞感謝萬和宮提供優質場地，讓原生畫會聯展作品能夠順利展出。特別請來張一進、鍾英妃、王玲娟三名領有街頭藝人證照的老師，演奏薩克斯風音樂饗宴，揭開茶會序幕。

黃譓丞導覽介紹11名參展會員的作品特色，其中「杜鵑國境」作品，以地處高山上，清新自然的杜鵑，用色光增添大自然的美姿，杜鵑風采躍然紙上。

台中市書法學會前理事長詹坤艋說，原生畫會聯展的作品，看出廖大師用心及學員們的認真，他建議仔細靜心觀賞，即可發現每幅作品都賞心悅目，「動中之靜、靜中之動」呈現色彩、線條及造型的美。

原生畫會聯展「流轉動靜之美」，展期即日起至2019年1月5日

(中時 )

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