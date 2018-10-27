后里鄉親搶先看花博 上午湧1.5萬人潮

2018年10月27日 15:41 中時 陳淑娥

馬場園區一開園即湧入眾多后里鄉親。（陳淑娥攝）

馬場園區「大台中山手線小火車」熱鬧啟運。（陳淑娥攝）

馬場園區「大台中山手線小火車」吸引鄉親搭乘。（陳淑娥攝）

馬場園區主場館「花舞館」湧入大批鄉親。（陳淑娥翻攝）

馬場園區馬術花式表演令遊客大開眼界。（陳淑娥翻攝）

台中世界花博下周正式登場，台中市府27日舉行后里鄉親日活動，上午后里園區湧入1萬5000人次入場！而森林、馬場兩部分園區各項場館設施大受青睞，尤其大台中山手線小火車、花舞館、馬術競技場等超級搶手，還有街頭藝人表演等豐富節目同步試演。

后里園區分為呈現多元地景的「森林園區」及花馬樂園「馬場園區」，兩地透過人行景觀步道「花馬道」串連；花博發言人黃意涵表示，市府用正式開幕的規格邀請后里鄉親，上午洶湧的人潮，除了為花博邁出成功第一步外，也讓后里居民感受到光榮感。

森林園區主展館「發現館」以永續循環概念打造，讓遊客體驗從海拔0的出海口至3886公尺雪山山頂的大甲溪生態之旅；5層樓高的裝置藝術「聆聽花開的聲音」是最大亮點，697朵花透過近700個機械裝置，搭配燈光、音樂呈現生命力。

大台中山手線小火車同步啟運，馬場園區園長陳育正、后里區長張大春共同迎接后里鄉親；張大春表示，今日一早就有大批后里居民在場外排隊等候入場，中午12時已有1萬5000人參觀，預估下午持續湧進人潮。

馬場園區主場館「花舞館」以花朵為概念用大小兩個圓形展覽空間構成，小圓「蘭花館」規劃為長期蘭花展、大圓「競賽館」將舉辦各檔期不同主題的花藝競賽，展現國內外高超花藝技巧與花卉之美。

另外，新建全國規模最大的馬術競技場，由哈薩克阿拉木圖馬術特技團展現技術高超的馬術花式表演及分列式遊行，演繹人與馬匹默契十足的高難度動態之美，更有全台首見「直線加速跑道」的表演方式，令鄉親掌聲不斷。

陳育正指出，對后里居民來說，最大的不同就是過去的馬場臭味消失了！馬場園區以花卉和馬術結合打造「花馬樂園」，不僅有以蘭花為主題的主展館「花舞館」，更有騎乘駿馬體驗、馬場風華館等歷史脈絡，每天11時、15時也將有長達40分鐘的免費馬術表演。

此外，「企業館」包含友達微美館、台開積木概念館、正隆森隆活虎館、台中精機奇幻森林樂園也與后里鄉親見面，其中友達微美館館內建置全台最大的556吋電視牆；台中精機奇幻森林樂園以立體蜂巢骨幹設計，打造5.2公尺、會開智慧機械花的精機意象樹。

觀旅局表示，今日各項交通管制、人員服務及人力調度等測試結果整體順暢，各場館佈展及緊急應變也到位，市府將全力迎接花博開幕，盼讓世界遊客看見台灣、台中的美麗。

(中時 )