MLB》世界大賽G3打18局、7小時20分鐘 雙雙創下新猷

世界大賽G3打完14局仍以2比2平手，創下新紀錄。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導
紅襪二壘手金斯勒在13局下發生要命暴傳，讓道奇追成2平，進而讓這場世界大賽破了史上最長的14局紀錄。（嵌入自MLB臉書）

世界大賽單場最多局數是14局，過去共出現過3次，但隨著今天紅襪與道奇的G3以2比2打入第15局，正式破了這項紀錄。值得一提的是，史上首場打了14局的世界大賽為1916年G2，對戰戲碼正好跟今年相同！

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這場比賽最終打到18局下，才由道奇的再見全壘打畫下句點，而比賽時間長達7小時20分鐘，不僅是世界大賽最長紀錄，也僅次於1984年白襪與釀酒人的例行賽，當時比賽打了25局、歷時8小時6分鐘才結束。

道奇日投前田健太在創紀錄的第15局登板後援，還演出處理短打快傳三壘的精采守備。（美聯社）

世界大賽102年前的對戰戲碼是波士頓紅襪vs.布魯克林羅賓，後者就是道奇隊的前身，道奇成軍於紐約的布魯克林，1932年才從羅賓改名為道奇，1958年西遷至洛杉磯迄今。

1916年的世界大賽G2堪稱經典，紅襪最後靠14局下的代打再見安，以2比1拿下勝利，投手就是獨撐14局、棄投從打之前的「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth），迄今仍是世界大賽最長完投紀錄。

其實今天的世界大賽G3可以不必創新紀錄，紅襪在13局上攻下超前分，以2比1領先，但下半局二壘手金斯勒（Ian Kinsler）處理普伊（Yasiel Puig）擊出的強襲內安時硬要傳球，反而暴傳一壘，奉送給道奇追平分。

(中時電子報)

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