總統頒布褒揚　讚揚張俊彥在半導體及科教貢獻

2018年10月27日 15:05 旺報 李侑珊

我國半導體研究先驅、前交大校長張俊彥於10月12日凌晨辭世，總統蔡英文今(27)日在交通大學頒發褒揚令，由張俊彥遺孀李慎梅及其長子張維恆代表領取。張俊彥前校長是第一位科技教育類獲頒褒揚令的受褒揚人。

科技部發布新聞稿指出，蔡英文在致詞時表示，張俊彥是台灣半導體發展，最重要的推手。他不但參與台灣首座半導體研究中心的建立，也一手推動國家次微米元件實驗室。台灣的第一顆IC，就誕生在張俊彥的實驗室當中。

蔡英文也提到，張俊彥在擔任行政院科技顧問和總統府國策顧問期間，提供許多懇切寶貴的建議，也一直是高科技產業政策的重要參酌。而張俊彥對半導體的熱忱，對科技教育的奉獻，對學術研究的執著，不只感染了許許多多的交大校友，也鼓舞了台灣每一個世代的科技人才。

李慎梅則說，感謝總統府頒布褒揚令，而這份褒揚令將留存交大校史館，相信張俊彥博士也會很高興能夠跟學校共享這份榮耀。

科技部長陳良基也在個人臉書貼文指出：「懷念具遠見的導師」，想起張前校長一生為台灣半導體科技所做的努力，也很像是沙克爾頓的極限精神。

陳良基指出，當年張俊彥推動一群不知困難為何物的年輕人，為開創台灣半導體跟上世界而奮戰。因為有一群不服輸的年輕人，勇敢跟隨投入，才有今日台灣在半導體的主導機會。

陳良基還提到，幾個月前，當張俊彥身體狀況還好時，有特別在科技部的IC60週年活動中，透過IC之音，現身說法，結果沒想到這段錄音變成了他在病床上對台灣的離別贈言，身為張俊彥的學生，「會謹記老師的話：該做的事，就努力、盡力去做！」

張俊彥在IC之音的專訪請參考

https://www.facebook.com/1413716135538246/posts/2195510487358803/

(旺報 )