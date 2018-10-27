餐車開進阿里山 比拚誰是料理王

2018年10月27日 14:58 中時 呂妍庭

賣披薩的業者把山上常見的山豬肉、馬告等食材融入披薩裡。（呂妍庭攝）

餐車業者紛紛把原有產品結合阿里山農特產，推出特色料理。（呂妍庭攝）

餐車業者紛紛把原有產品結合阿里山農特產，推出特色料理。（呂妍庭攝）

在地社區居民也端出好菜，擺盤精緻的特色料理詢問度相當高。（呂妍庭攝）

在地社區居民也端出好菜，擺盤精緻的特色料理詢問度相當高。（呂妍庭攝）

在地製茶業者無償提供特殊食材讓餐車業者拿來入菜。（呂妍庭攝）

阿里山國家風景區管理處今27日邀請10輛來自全國各地小有名氣的餐車業者和6個社區，透過競賽方式，把阿里山大地食材以飲食文化呈現出來，業者紛紛絞盡腦汁，把山上的農特產拿來入菜，就連社區志工推出的菜餚，也媲美專業廚師，在餐車美食的吸引力下，一早觸口牛埔仔大草原就吸引不少民眾前來嘗鮮，用味覺認識阿里山。

阿管處表示，第2屆阿里山料理王結合阿里山社區居民的風味大賞廚藝交流，以及在地風土食材農特產的呈現，尤其受邀的10家餐車業者來自全台各地，且各有鐵粉支持，常常是餐車走到哪，粉絲就吃到哪，像今天就有遠從澎湖、淡水的餐車開到牛埔仔，而為讓業者做出最有阿里山味的餐點，昨26日就先帶業者上山，走訪在地產業、認識當地的農特產，再讓業者自行動腦，把在地食材融入餐點中。

賣披薩的翁姓業者說，為了今天的活動，她把山豬肉、馬告等山上食材當成配料，雖然是第一次參加，但能夠跟其他餐車業用以另一種形式交流，「覺得很有意義」。也有餐車業者直接把使用的在地食材擺出來，讓消費者一目瞭然，還說雖然活動有競賽成績，但他「志在參加，不在得獎」。

另包括瑞里、隙頂、太和等社區都端出好菜，擺盤精緻的特色料理詢問度相當高，阿管處希望透過競賽活動方式，把阿里山豐饒滋潤的大地食材，搭配觀光遊程行銷，介紹給參與的遊客，除讓阿管處了解民眾對阿里山風味的想像外，也藉活動來表達阿里山特有的以農林採集、天然、分享為核心的的飲食文化，並紀錄成有效資訊，給對阿里山飲食文化有興趣的民眾參考，未來甚至擴大延伸成「阿里山風味文化節」來舉辦。

(中時 )