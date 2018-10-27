1萬元就職金鼓勵就業 找工作還有獎金拿

1111人力銀行今（27）日到高雄翰品酒店舉行萬元紅包頒獎典禮，由總經理劉美葵（中）、副總經理何啟聖（前排左二）頒發1萬元就職金。（吳江泉翻攝）

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1111人力銀行今（27）日到高雄翰品酒店舉行萬元紅包頒獎典禮，由總經理劉美葵、副總經理何啟聖頒發1萬元就職金，用實際行動展現人力銀行的企業社會責任，竭力協助全台灣上班族走出低薪困境，希望幫高雄人結束北漂情況。

1111人力銀行副總何啟聖表示，該公司從創立以來始終扮演社會企業的良心角色，今年年初辦了一個不用抽獎，只要你找到工作、順利就業就送獎勵金，吸引了上千人踴躍報名，光高雄就超過500多位，萬元紅包高雄場就有147人獲獎金，許多求職者原來抱著半信半疑的心情，直到看到存款簿才相信。

何啟聖表示，1111人力銀行投入社會公益，不僅先前高雄氣爆也捐出1000萬元，日前也推動2018最感人工作貢獻獎，分成11大類，各類首獎11萬元，作為推薦人也有機會把1萬元帶回家，歡迎大家參與，讓角落的辛勤工作者被更多人知道。

瀚銘科技董事長林鉦皓則說，非常開心看見求職者順利找到工作，期待1111人力銀行這個優秀平台，能夠持續媒介讓企業主跟應徵者，讓人才能夠在業界有更好的服務跟發展。

華康產後護理中心院長馮啟彥笑說，自己是道地高雄人，考上台大醫科後一直在台北北漂，直到去年剛回高雄，高雄需要1111人力銀行，要持續為高雄鄉親媒合好人才，讓高雄未來發展更好。

34歲的李姓社工人員去年懷孕後離職，後來選擇1111人力銀行求職，一看到這個找工作送獎金的活動，本來抱著姑且一試的心情，沒想到很幸運遇到好公司，不僅員工旅遊去了日本石垣島，也真的看到入帳1萬元，覺得自己很幸運！

(中時 )

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