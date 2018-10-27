青年有力 一起投藍 雲林縣長候選人張麗善成立青年挺善後援會

2018年10月27日 15:13 中時電子報 綜合報導

圖片來源：雲林縣長候選人張麗善 提供

雲林縣青年挺善後援會10月27日上午9點30分，於張麗善競選總部成立(虎尾鎮光復路197號)，由青年團團長蔣萬安委員、雲林縣青年挺善後援會會長賴嘉濱(雲林縣青工會總會長)，後援會副會長張鎔麒、張嘉郡委員（前全國青工總會總會長)、全國卓越青工副總會長簡麗雪，雲林縣卓越青工總會長林清義及中央組發會青年部、革命實踐研究院等號召青年此次11月24日選舉，就是要挺張麗善，就是要投藍。

會中由張麗善縣長候選人授旗予賴嘉濱會長，蔣萬安委員致贈籃球吉祥物予張麗善縣長，蔣萬安委員，張麗善候選人，張嘉郡委員，3人拿著籃球作投籃動作，象徵此次一定要挺藍，挺麗善，投藍。

圖片來源：雲林縣長候選人張麗善 提供

會長賴嘉濱表示，自己也是古坑鄉的民意代表，感覺這幾年青年外流更嚴重，此次號召青年挺麗善，挺藍，就是希望雲林經濟能起飛，不要又老又窮。

雲林縣黨部主委許宇甄表示，雲林縣北漂及外漂就業的人口也很多，一個縣市要有年輕人才有活力，麗善一定可以讓青年根留雲林，打造雲林優良經濟環境體質，選4號張麗善，4必當選為大家做好4，事在必得。

蔣萬安委員也是藍軍優秀的青年代言人，其表示此次特南下號召雲林縣青年就是要投藍，就是要挺善，唯有麗善才能給青年一個更好的未來，讓麗善上場，雲林得分。

張麗善候選人則表示，此次一定不會辜負青年人的期望，讓北漂、外漂青年能夠回家就業，因此端出如：將麥寮港提昇為國際綜合港的政見等，讓雲林的經濟能起飛，讓雲林上場。

會後中央青年部表示，一週內青年部即南下雲林兩次，錄製全國首場新媒體直播節目及成立青年挺善後援會，即是對張麗善的肯定與期待，也讓更多青年及選民瞭解雲林現階段的困境與未來的展望，期待11月24日由張麗善與雲林鄉親一起入府打拼，讓雲林脫胎換骨，永續發展！

(中時電子報)

圖片來源：雲林縣長候選人張麗善 提供