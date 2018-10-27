高雄》韓國瑜鳳山造勢強強滾 綠營議員不信：票要投出來才知道

2018年10月27日 15:16 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨（26日）在鳳山經武陸橋下造勢，湧進5萬人進現場。這場原本是試水溫的活動，震驚外界，更打臉那些稱韓國瑜只有空軍沒有陸軍名嘴和政治人士的臉。不過，民進黨台北市議員梁文傑還是認為票要投出來才知道，反遭網友譏諷別再出來敗票了，乖乖閉嘴很難嗎？

對於韓國瑜在鳳山的造勢成功，梁文傑於臉書表示，「票投出來就知道了。他不相信菊姐在高雄10年的努力高雄人會看不到」！

對於梁文傑的言論，批踢踢網友譏諷，「民進黨不是被嚇大的」、「你說得對，1124就知道了」、「酒店帶場就知道了」、「文傑兄來催票囉」、「4不4 dpp也發現事情好像不一樣囉」、「這些人真的全都是韓身軀越來越龐大的推手」、「感謝信心加持」、「酒店傑別再出來敗票了，乖乖閉嘴很難嗎」？

還有網友要梁文傑快點倒著走路，「什麼時候要倒著走?不是說姚民調沒20%要倒著走」、「文傑兄，敢問什麼時候您要倒著走」、「先倒著走來高雄看看啦」。網友會如此譏諷之因，是因為梁文傑曾在政論節目《新聞追追追》上表示，如果民進黨台北市長候選人姚文智在提名之後沒有25%的話，他就要倒著走。

(中時電子報)