台南》陳福慶競選總部成立 林義豐、蘇煥智先後站台相挺

2018年10月27日 15:35 中時 劉秀芬

台南市長候選人蘇煥智早上先至青果市場拜票，再前往陳福慶競選總部站台，與林義豐巧妙避開。（劉秀芬攝）

陳福慶（中）競選總部成立大會打溫馨牌，由妻子、老母坐輪椅相伴。（劉秀芬攝）

台南市議員第四選區選情升溫，無黨藉市議員候選人陳福慶27日上午於玉井區成立競選總部，台南市長候選人林義豐出現相挺，蘇煥智隨後也到現場站台。活動在老牌藝人康弘說唱帶動中，由陳福慶坐輪椅的母親與妻子的陪伴下溫馨展開。

虧雞福來爹林義豐一早就到玉井幫陳福慶站台，現場鄉親熱烈相迎，林義豐上台強打取消老人健保費、調降房屋稅政見，強調偏鄉山區發展需要企業CEO市長，有企業經營能力的市議員，兩人聯手改造偏鄉經濟。

台南市長候選人蘇煥智早上先至青果市場拜票，與林義豐站台巧妙避開。蘇煥智曾任台南縣長，談起山區發展首先切入農用道路建設問題，他表示，自縣市合併後，山區農用道路開發陷入停擺，不利農產品運送。此外，玉井青果市場在芒果產季過後沒有積極規畫活動發展觀光，沒有發展吸引人潮的特色，非常可惜。

蘇煥智表示，要解決玉井山區邊緣化問題，在農產品方面，可與屏東芒果外銷期錯開避免價格競爭，開拓至日本以外地方，例如大陸市場，提升外銷價格；建立農產品加工專區，成立平準基金收購剩果，解決生產過剩問題。前南化鄉長廖西仁於台上讚蘇煥智，玉井區的蒸熱場是芒果銷日重要功臣，就是蘇煥智的政績之一。

此次活動，陳福慶打溫馨牌，由病妻、老母坐輪椅相伴出席。陳福慶說，政治是改變山區的力量，是山區鄉親共同的盼望，絕對不是個人家族世襲的利益，希望由他來改變，就從這次市議員選舉開始，不需要顯赫的家庭背景，不需要政治世家，只要是真正想要為山區鄉親付出的人，可以爭取為民服務的機會。

陳福慶南化區玉山人，曾擔任南化代表會主席，地方人士也都出面相挺。27日早上同選區市議員候選人蔡祐昌8點起就前往楠西、南化、左鎮、玉井掃街；前國民黨立委周五六之子，候選人周奕齊當天也於選區挨家挨戶拜票；民進黨籍候選人王開玹28日早上將成立楠西競選後援會，第四選區近日選情明顯加熱。

(中時 )