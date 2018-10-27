高雄》韓國瑜含淚造勢 1555字演說全文曝光

2018年10月27日 15:38 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜26日在鳳山舉辦「三山之友會」首場大造勢，現場湧進5萬人熱情相挺，韓國瑜到場後，面對全場數萬支持者情義相挺，他含著眼淚登台發表感性演說，今1555字演說全文曝光，韓全程國、台語交雜，卻絲毫不減感染力，他還一度講到哽咽，韓國瑜更向所有支持他的人溫請喊話，「勇敢的高雄市民起來吧」！

演講全文如下：（韓國瑜致詞）

謝謝、謝謝、謝謝、謝謝！

偉大的高雄市人民、偉大的高雄市人民、偉大的高雄市人民，我們勇敢的站出來囉！

偉大的高雄市，我們偉大的高雄市睡太久了。高雄市是一個巨人，要山有山、要海有海，空港、海港，台北市怎麼與高雄市來比？台北市沒有像高雄，我們有完整的工業，我們有完整的農業、漁業，我們有這麼棒的海港、有空港，我們有山，我們有海。我們的土地，高雄是4個新加坡這麼大，高雄是3個香港這麼大，高雄是10個台北市的大。我們睡太久了，「我們2、30年來高雄沒有好好發展經濟！」。

偉大的高雄市這個巨人，要清醒了！

各位高雄鄉親，我們280萬的市民，我們要拒絕貧窮，我們要拒絕又老又窮，我們要迎向繁榮、迎向富庶、迎向光明，好不好！各位鄉親，各位鄉親，我們不要再過得這麼苦了，我們不要中低階層過得這麼的辛苦，我們高雄也不要我們的孩子越走越遠。3、40年前的高雄，我在鳳山當兵，18歲一輩子頭一次離開家，我就來鳳山。那個時候的高雄人是這麼的驕傲，全台灣雙B轎車最多在高雄，全台灣最有氣魄，台灣錢淹腳目，高雄人錢淹肚臍，全台灣最富庶的城市是高雄。

所有外縣市都漂來高雄，澎湖、台南、嘉義、雲林、屏東往高雄漂，為什麼？因為我們有錢，因為我們有工作的機會，所以外縣市飄來高雄。今天，我們的孩子往遠方漂，因為我們已經沒有錢了，我們沒有這麼多的工作機會，我們沒有辦法提供我們自己的子弟足夠的養分，這是我們高雄人一定要面對的，咱(我們)高雄人一定要面對這個問題！

我們必須擺脫貧窮，我們一定要有一套辦法，讓高雄這個巨人勇敢的站起來，轟動全台灣、轟動海內外，好不好！ 大家都說現在在高雄要怎麼拚經濟？我們不要高深的學問，我們要可行的方法，聰明的政府找方法，無能的政府找藉口！我們高雄只要東西賣得出去、人進得來，高雄會怎麼樣？支持者喊：發大財！

我們的農村、我們的漁村、我們的農民、我們的漁民在掉眼淚，流眼淚。遇到風調雨順，我們的農民在哭泣，合理嗎？對得起他們嗎？東西賣不出去。如果，韓國瑜選上高雄市長，今年12月就任，明年2月我親自陪著農民團體、漁民團體去外面搶訂單，好不好！

我們高雄市政府有這個責任，讓我們的農民、我們的漁民過更好的日子，這是我們一個荷包蛋的蛋白區。我們荷包蛋的蛋黃區，我們一定要讓高雄市觀光客、投資客大量的進來高雄，好不好！ 韓國瑜當高雄市長，在我的心中整個高雄對外面所有的來往，沒有一個敵人、沒有一個對手、沒有一個陌生，全部城市，全部國家都向我們高雄開放，好不好！

我們高雄人，我們韓國瑜當上市長之後，我們高雄人也會張開我們的臂膀，用我們的熱情迎接所有來往的城市、所有來往的國家，好不好！

各位兄弟姊妹、各位鄉親，沒有一個國家，沒有一個城市會等高雄。我們自己送，我們自己沒有出息，沒有一個人會等我們。從我們的南方開始看，菲律賓、馬來西亞、印尼、新加坡、泰國、越南、中國大陸、香港、日本，每一個都在進步，沒有一個國家一個城市會等高雄，人家不會管我們。如果高雄落後，如果高雄的經濟越來越差，對其他國家來說，「活該，你自己的選擇。」所以自己的高雄自己救，自己的未來自己拚，好不好！

各位鄉親，從我選舉以來，就希望這是一場乾淨的選舉。幾十年的台灣民主政治，一遇到選舉，民進黨不用奧步已經不會選了，他們沒有武功、沒有內功、沒有招式，不用奧步他已經不會選了。我們非常期待，2018年高雄市長的選舉是非常乾淨，也非常健康。我堅持一瓶礦泉水從頭選到尾，我沒有競選總部、我沒有總幹事、我沒有插旗子、我沒有後援會，我不請客、我不買票、我不送禮，就是一瓶礦泉水。

如果今年2018年，如果高雄市市長選舉真的是一瓶礦泉水贏得勝利，韓國瑜一瓶礦泉水在選舉之中獲勝，這不是代表韓國瑜有什麼了不起，韓國瑜只是一個賣菜的，這代表高雄市民是偉大的！ 今年高雄市選舉，全世界都在看，美國、日本、英國、大陸、東南亞，每一個國家全部看高雄。各位鄉親，讓我們一起寫下這偉大的一頁，讓我們向全世界證明 高雄是民主聖地，讓我們證明高雄市的選民素質是最棒的，一瓶礦泉水也可以打贏市長選舉，好不好！

各位鄉親，讓高雄這個巨人醒過來，讓高雄市民頭腦越來越聰明，讓高雄市民頭腦越來越清醒，我們經濟要100分，我們再也不要碰政治的，我們好好讓自己的生活過好，我們好好教育著我們的下一代，讓全台灣、全世界對高雄刮目相看，勇敢的高雄市民，起來吧！

謝謝、謝謝、謝謝！

對此，有網友留言，「看到國旗飄揚，這才是國家認同，這才是向心力，韓國瑜帶給我們是感動，感動，再感動，百萬票入市府，大家加油！」、「韓國瑜，您是大家的希望 加油！ 加油！支持您」。

(中時電子報)