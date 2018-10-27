高雄》「韓國瑜點燃戰火 」 郝龍斌：2020重返中央執政有望

2018年10月27日 15:37 中時 柯宗緯

國民黨高雄市長候選人韓國瑜26日舉辦鳳山造勢大會，使藍軍士氣激昂。國民黨副主席郝龍斌今到高雄眷村大本營、君毅正勤社區為鎮港區議員候選人陳麗娜站台。郝龍斌提到，整個戰火都被韓國瑜點了起來，這次高雄真的要改變，務必讓韓國瑜當選，呼籲選民用選票教訓民進黨，這次贏了就有希望讓國民黨2020重返中央執政。

郝龍斌提到，韓國瑜只有一瓶礦泉水及一碗滷肉飯，就把高雄選情炒熱，令他很感動，不過他也憂心「叫好不叫座」，呼籲選民一定要讓他第一高票當選。

郝龍斌觀察昨晚韓國瑜首場鳳山造勢，高雄整個選情被韓國瑜點起來了，他看到大家爭相走告為韓國瑜打氣，現場國旗旗海飄揚，這一次高雄真的要改變，而改變的關鍵是韓國瑜要當選。

郝龍斌也將砲火對準小英政府，痛批年改制度不周全。他直言，年金改革過程，自己內心很難過，今天真的要改革就13項通通改，軍公教、警消、農、勞都要改，但如今軍公教權利受到擠壓，福利被砍掉，當初為國家犧牲不計代價，現在反而被修理。

他痛批，民進黨年改違反法律「不能回溯既往」原則，使用多數暴力影響眾人權利，絕對要撥亂反正，他並向台下支持者呼籲，這次要用選票教訓民進黨，只要這次我們贏了，2020（有希望）拿到執政權，一定要把年改前的權益恢復。

(中時 )