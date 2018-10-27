金門風獅爺商店街迎萬聖節 大、小朋友開心要糖果

2018年10月27日 15:41 中時 李金生

「我的妝扮嚇不嚇人？」呵呵好好玩！（台開提供）

小朋友拿著南瓜提袋穿梭櫃台，十分開心！（台開提供）

「看看我有好吃的糖果！」小朋友好可愛。（台開提供）

金門風獅爺商店街推出〈萬聖節親子搗蛋趣〉活動和多項優惠特價。（台開提供）

金門風獅爺商店街推出萬聖節優惠活動，吸引大、小朋友來到。（台開提供）

一年一度的萬聖節即將來到！金門風獅爺商店街推出〈萬聖節親子搗蛋趣〉活動，吸引會員帶著小朋友參加，300個南瓜提袋很快被索取一空，大手攜小手開心度過不一樣的周未假期。

這項洋溢異國情調的活動，一早就吸引人潮來到，彩妝打扮一番的小朋友，在家長的陪同下，穿梭風獅爺商店街的專櫃，高聲喊出：「不給糖就搗蛋！」在屬於自己的歡樂派對裡，將好吃的各式糖果放進南瓜提袋，開心累積五顏六色的收穫。

風獅爺商店街為讓家長和小朋友都能盡興，在南瓜提袋兌換一空後，仍可憑會員卡到〈璞之鍋〉前的服務櫃台兌換卡片，只要在各櫃位說出通關密語「不給糖就搗蛋！」，就拿到小朋友的專屬禮物高級糖果。

同時，金獅影城也自26日至31日期間舉辦免費「嚇到吃薯條」活動，另風獅爺紅豆餅和100％義大利原裝進口冰淇淋也有優惠特價，讓家長小朋友感受萬聖節好吃又好玩的歡樂氣氛。

(中時 )