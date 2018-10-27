解構泡麵營養成分 專家：吃對方法 就不是垃圾食物

2018年10月27日 15:43 中時電子報 陳儷方

不論哪個年代，泡麵都很受歡迎（圖／達志影像）

都說泡麵不營養，但不論哪個年代，泡麵都很受歡迎，方便又好吃，卻與營養沾不上邊，是這樣嗎？營養師說，以市佔率最高的油炸泡麵為例，主要營養成分是碳水化合物、脂肪，三大營養素已佔其二。

根據《元氣網》報導，市售油炸泡麵的營養成分每100公克中，有：碳水化合物60克、脂肪20克、蛋白質8克、水分8克、鹽2克；三大產能營養素：碳水化合物、蛋白質、脂肪都有了，不過，比例不對。

三大產能營養素的日均供能比例有嚴格要求，碳水化合物50％至65％，脂肪20％到30％，蛋白質10％至15％，每一餐食物攝取能量，越接近這個比例愈好。

但分析泡麵的供能結構，碳水化合物240大、脂肪180大卡、蛋白質32大卡，總供能量為452大卡，因此三大營養素的供能佔比為：53％、39.8％，以及7.2％，從這供能佔比看來，脂肪佔比比太高，只要減少脂肪攝取，並且減鹽，泡麵不是那麼吃不得！

營養師建議，泡麵泡2次，第1次把麵餅泡軟，水倒掉；調味包最多放一半，即使是第2次的泡麵湯，也不要喝；可以的話，搭配雞蛋、青菜及豆製品，必要時吞顆複合維生素，為這餐泡麵餐，添加一些營養。

(中時電子報)