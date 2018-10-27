三木聰睽違10年再來雄影 最想跟這位女星合作

導演三木聰帶著話題新片《大聲點笨蛋！完全不知道你在唱什麼》來台。（高雄電影節提供）

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高雄電影節第二周27日請來睽違10年再返高雄的日本導演三木聰。三木聰攜話題新片《大聲點笨蛋！完全不知道你在唱什麼》來台，三木聰是2008年高雄電影節焦點導演，他笑說：「10年了阿！好快喔！自己好像沒甚麼進步！」自嘲自己做的事情（拍電影和日劇）可能和10年前沒有兩樣，但對台灣電影的印象可不只停留在10年前，三木聰稱因看了《目擊者》而想和柯佳嬿合作，盛讚她神秘氣質與有戲表情。「如果可能，希望可以把柯佳嬿打造成《鬥陣俱樂部》的艾德華諾頓！」覺得柯佳嬿和吉岡里帆有相同氣質，「都很想挖掘她們不同面。」

《大聲點笨蛋！完全不知道你在唱什麼》被譽為是影史最狂搖滾喜劇，由國民女神吉岡里帆挑戰唱歌超小聲民謠歌手，她和濫用禁藥保養喉嚨的重金屬搖滾主唱阿部貞夫歪打正著撞上，反差極大兩人挑戰最狂想的爆笑搖滾之路。

三木聰導演在《大》片中小小虐待了女神吉岡里帆，無論是攝影機跑到她嘴裡，或是拍攝很長的吻戲時，「他們就一直親，我一直不喊卡，有時候看吻戲會有點入神！」三木聰導演更說兩位演員當下很敬業，就算快到懸涯邊也不會自己停止，但事後有說「導演，我們真的快斷氣了！」三木聰將出席28日13:50的影迷見面會。《大聲點笨蛋！完全不知道你在唱什麼》12月14日在台上映。

高雄電影節門票於「愛PASS售票網」(www.ipasskhcc.tw)與全台7-11 ibon全面販售，高雄電影節於10/19(五)至11/4(日)在高雄市立圖書館總館、喜滿客夢時代影城、高雄市電影館、駁二VR體感劇院登場。「高雄 VR FILM LAB」原創電影將於11/9 (五)至11/11(日)限時三日移師台北剝皮寮歷史街區放映。即日起至11/30(五)止．「2018高雄電影節X friDay影音」專區，回顧雄影歷年主題選片「高雄拍」、「雄影短競得獎作」、「影像高雄」單元影片！相關資訊請鎖定高雄電影節官網www.kff.tw或臉書粉絲團「高雄電影節」。

(中時 )

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