竟能一秒看透購物車？揭好市多畫單3真相

叔叔可以幫我畫哆啦A夢嗎？叔叔：我儘量～(翻攝自《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》)

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中時電子報
日前就有一名會員亂退貨，讓好市多決定取消她的會員的資格。日前就有一名會員亂退貨，讓總公司決定取消她的會員的資格。(圖/達志影像)

到美式賣場好市多結完帳後，總有畫單員在門口守著，要求顧客給他們購物清單，並用筆在清單上秒畫一條線後放行，這樣工作讓人疑惑，他們真的能一眼看到所有商品嗎？其實畫單員受過專業訓練，而畫單目的，是避免偷竊、避免漏單及確認商品，工作有趣，也很聰明。

DailyView網路溫度計發表「好市多「畫單員」一秒看透購物車？他們其實是隱藏版保全…」一文表示，美式賣場好市多Costco引進台灣多年，從家電、海鮮到珠寶都有賣，包羅萬象的商品成為不少台灣人愛逛的賣場，不過每當結帳要離去時，出口處一定會遇上一排人拿著紅筆，需要檢查你的明細單，他們被稱作「畫單員」，是專職工作。

畫單員會很快掃過乘客購物車上的商品，很快購物單上畫下一條線，其目的如下：

一、避免偷竊，有心人順手牽羊摸走東西離開，多少會心虛、有異樣，藉由多一道檢查程序，有理由可以攔下顧客，觀察他們的反應，就像是賣場秘密保全，有「打草驚蛇」之意。

二、避免漏單，過去就常有網友提出畫單疑問，認為短短幾秒鐘怎能看出什麼？但其實畫單員已經掌握你的購物車款項、數量、折扣，看到漏掉的折扣可以回去補刷。

三、確認商，別以為「畫單員」誰都能當，賣場人員透露，其實他們都有經過SOP特訓，能夠短時間就看出商品結帳是否有誤，確認價格、折扣。

DailyView網路溫度計指出，不同於一般賣場用防盜門揪出小偷，好市多用人力取代機器，且全球統一標準，無一例外，而有的畫單員還會在明細單畫上可愛的小圖樣，讓這項特殊工作添了一點趣味。

(中時電子報)

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