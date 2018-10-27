台中》海水採礦文件將銷毀？藍、綠再攻防

國民黨台中市長候選人盧秀燕(中)日前召開「陽光政見」記者會，強調要讓陽光照進市府。(林欣儀翻攝)

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林佳龍競選總部發言人林尚賢指出，盧秀燕陣營指市府研擬銷毀文件的說法根本是信口開河。(林欣儀攝)

台中市政府與德國霍夫曼諮詢公司簽署的「海水採礦MOU」相關文件可能被銷毀？國民黨市長候選人盧秀燕陣營表示，有消息指對手林佳龍陣營將利用盧當選後的空窗期銷毀相關機密文件，近日內將向檢方申請保全證據。林陣營則反擊，此為對手選情告急的汙衊手法，請對方不要信口開河。

盧秀燕競選總部表示，近日陸續接獲相關人員的消息，因盧曾宣示「若就任將於3天內公布海水採礦MOU等外界有疑義的機密文件」，讓市府高層緊張，已在研擬應對方案，考量當選到上任仍有1個月空窗期、將可能在此期間銷毀機密文件，盧秀燕與多名台中市議員對市府可能銷毀文件的情況表達嚴正關切。

盧總部強調，目前正委請律師、偕同多名市議員向檢察官申請保全證據的程序，希望讓外界感到質疑的文件能在盧秀燕當選後公開、讓民眾了解真相。

林佳龍競選總部發言人林尚賢表示，市府早在今年3月6日與德國霍夫曼公司簽署MOU記者會時就公開簽約內容，盧因選情告急、不斷信口開河，甚至汙衊公務員將銷毀文件，是毫無證據的信口開河、謊話連篇，呼籲大家用選票制裁，也盼對手「別再亂了」。

(中時 )

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