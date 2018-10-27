同志遊行人數創新高 逾13萬人上凱道挺同

遊行現場有許多可供拍照打卡的立牌，藉此宣傳平權公投資訊。圖／李宜秦攝

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遊行現場有許多可供拍照打卡的立牌，藉此宣傳平權公投資訊。圖／李宜秦攝
遊行現場有許多可供拍照打卡的立牌，藉此宣傳平權公投資訊。圖／李宜秦攝
祁家威爬上二樓之處，用力揮舞手中彩虹旗，現場氣氛熱血沸騰。圖／李宜秦攝

第16屆台灣同志遊行今日下午在凱道登場，主辦單位預估參與遊行人數多達13萬人，且人數持續增加，預計可破15萬人大關，創下歷年新高。各平權團體在遊行路線途中設有拍照打卡點，提供民眾玩遊戲、送贈品的服務，藉此呼籲民眾投下平權公投同意票。

今年遊行主題為「性平攻略由你說，人人18頭彩虹」，遊行路線分為南、西、東三條路線，民眾迴響熱烈，參與人數不斷攀升，目前已破歷年紀錄，主辦單位粗估在下午時已超過13萬7千人。

平權運動前輩祁家威身穿彩虹裝、腳踩彩虹襪、手舉彩虹旗，為遊行隊伍領軍，他甚至爬上二樓之處，揮舞擺動手上彩虹旗幟，讓現場參與遊行民眾更是為之振奮、齊聲吶喊，場面十分熱血。

平權公投發起人苗博雅指出，目前公投遇到最大困難就是還有許多民眾對此事並不知情，且對於年輕人而言政治似乎較為遙遠，因此如何廣泛宣傳公投訊息，為當務之急。

為此各大平權團體在遊戲路線途中，設置許多立牌，上有如「愛家不礙家，公投你我他」、「18歲可領公投票」、「1124返鄉公投」等標語，邀請參與遊行的民眾拍照、打卡上傳。

透過社群標籤「讓愛沒有局外人」串連訊息，更有效廣泛地宣傳公投相關訊息，苗博雅呼籲民眾在公投日對10、11、12愛家公投案投下反對，14、15平權公投案投下同意。

(中時 )

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