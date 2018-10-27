13萬人上凱道挺同 牧師挺同「基督教與弱勢走在一起」

2018年10月27日 16:10 中時 李宜秦

同志情侶在彩虹旗下親吻對方，場面感人。圖／李宜秦攝

參與民眾協力舉起彩虹旗、高喊平權。圖／李宜秦攝

同志遊行中有許多參與民眾奇裝異服挺同。圖／李宜秦攝

特斯拉的「彩虹特斯拉車」。圖／李宜秦攝

第16屆台灣同志遊行於今日下午在凱道登場，現場響應參與人數眾多，已突破13萬7千人，且人數持續增加，主辦單位預計可能可破15萬人大關。除平權團體參與外，企業、環團、教會等也熱情參與，有牧師在遊行車上高喊「基督教信仰應是跟弱勢走在一起！」

今參與同志遊行的不只平權團體，包括環保團體、教會、企業等也熱情參與。亞洲最大同志基督教共榮會議「激揚Amplify」在遊行開始前召開記者會，來自各國的基督教牧師齊聚一堂聲援同志，亞洲第一位出櫃的牧師歐陽文風表示，希望所有教會可以用愛接納並肯定不同的族群，遊行車中有牧師更高喊「基督教信仰是跟弱勢走在一起，不是欺負弱勢！」

歐陽文風強調，同性戀等絕非心理障礙、精神疾病、不道德或罪惡，僅僅是反映神所創造的多樣性，全人類都按照神的形象所創造，肯定性慾是一種神聖的恩賜，每個人都有愛與被愛的權利。

環保團體綠色和平聯盟也表示，「同志們要改變、社會需要改變」，期盼社會能以尊重、包容心態對待同志。有牧師表示，公投日就是與社會大眾對話之日，要求同志朋友們「不要放棄、還有時間」，呼籲「一人拉十票，把公投力量發揮到最極限」。

另外美國最大電動車公司特斯拉今年也一起參與遊行，並派出「彩虹特斯拉」車加入遊行，特斯拉表示，正因為有來自各方、具不同專業與才華的個體所組成的多元工作團隊，才能幫助企業成長茁壯，每個人不同的差異，都讓我們更加堅韌。

(中時 )