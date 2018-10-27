南投縣社造計畫「我的社區─現在進行式」沙雕藝術園區登場

2018年10月27日 16:10 中時 廖志晃

南投縣社區劇場大匯演，展現社區活力。（廖志晃攝）

南投縣社區劇場大匯演，傳承在地文化。（廖志晃攝）

南投縣「社區劇場大匯演暨社造期末成果展」，27日在南投國際沙雕藝術文化園區登場，文化局邀請今年入選的社區與非營利組織共20個單位，以「我的社區─現在進行式」為主題，推出社區營造動、靜態成果展，現場氣氛熱烈！

南投縣文化局長林榮森表示，今年社造計畫主題「我的社區─現在進行式」，由各社區展現進行中的社區營造內容成果與精神，藉此吸引民眾認識社區，感受在地生活文化，鼓舞大家參與社區營造，讓進行式奠基南投美好的未來式！

文化局在2015年就曾經在演藝廳的舞台，舉辦社區成果展，創全國先例，更獲得社區居民與觀眾的熱烈回響；今年更突破傳統，在南投國際沙雕藝術文化園區舉辦，提供社區表演的空間，讓民眾在藝文景點，觀看社區的動靜態豐碩成果，同時欣賞栩栩如生的沙雕作品，兼具社區展演、文化藝術的深度體驗之旅。

登台演出的社區，包括埔里鎮五十甲社區、仁愛鄉卡度部落、草屯鎮南埔社區、竹山鎮中崎社區、埔里鎮良善社區、竹鹿文化藝術觀光協會、草屯鎮新庄社區、草屯鎮新豐社區、南投市鳳鳴社區等13個社造點，分別進行國樂、布農族祈福、太鼓、弄獅、竹樂團、花鼓陣、料理短劇等表演。

社區營造點推出的執行成果，包括竹山鎮大鞍社區、南崗愛鄉協會、草屯鎮南埔社區的「社區報」；中寮鄉和興社區的「資源調查與編輯村史成果」；埔里鎮五十甲社區的「彩繪提袋文創小物」、魚池鄉澀水社區的「家戶文創小物」、草屯鎮御史社區的「家徽文創品」等成果；更有草屯鎮新豐社區、中寮鄉崁頂社區的「社區特色粿」美食等。

(中時 )