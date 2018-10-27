等了一年 花蓮白楊步道水簾洞再次開放

2018年10月27日 16:13 中時 張祈

花蓮太魯閣國家公園高人氣步道「白楊步道」，後段的「水簾洞」為山泉隧道，隧道內頂岩壁含水層傾瀉而下，清涼山水被譽為「天然SPA」，去年例行步道維護期間，遇到強颱掏空步道部分地基，延後開放時間，經過一年的搶通，日前再次開放。

白楊步道位在台8線168.6公里處，原是台電1984年「立霧溪水力發電計畫」開闢的6條施工道路之一，發電計畫最後因地方民意、學術界及中央反對後停擺，留下的平緩道路，路面沿著峭壁、西谷景觀，因平緩易行，被太管處列為景觀型步道。

去年封閉維護期間，尼莎颱風造成立霧溪水暴漲，沖刷溪谷邊坡，白楊步道也難以倖免，其中又以步道2.1公里處的水簾洞口最為嚴重，太管處副處長張登文說，斥資5000萬經費維修，經過分段搶通，年初先開放至白楊瀑布，距離300公尺後的水簾洞，則是延到今年10月中再次開放。

張登文指出，洞口前20餘公尺路面地基掏空，連公廁都被沖走，掏空的部分以鋼片橋搭建，公廁的部分因考量位置臨近溪谷，加上維護困難，就沒有再次重建，民眾可至步道入口處使用公廁。

白楊步道短短2.1公里的路程就有8個隧道，步道沿著溪而行，因來回時間只需2個小時左右，是園內人氣步道之一，過去連假期間天天都有上千人次進入，步道1.8公里處的白楊瀑布是園區內最大最壯觀的瀑布，水簾洞內泉水奔落身上、腳底泡在沁涼群水中，是當地的消暑秘境。

(中時 )