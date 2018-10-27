泰國導演首赴雄影 分享挖掘《模犯生》女主角秘辛

納瓦波坦榮瓜塔納利。（高雄電影節提供）

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世界影展常泰國導演納瓦波坦榮瓜塔納利，首次獲邀到高雄電影節，以焦點導演專題「泰國浪漫長短調：納瓦波坦榮瓜塔納利」，讓他受寵若驚，謙虛自己還不到做焦點導演的程度，但還是非常開心。

他分享先前隨片造訪台北電影節與金馬影展，這次雄影選映他多部短片，包含他挖掘《模犯生》女主角茱蒂蒙瓊查容蘇因出道短片《認同請分享》。首次造訪港都的納瓦波坦榮瓜塔納利大展親民氣息，甚至到下塌飯店秀中文「請你們來看我電影」。

自言希望可以拍「主流的實驗電影」的納瓦波坦榮瓜塔納利，但電影作品卻常與當紅的泰國明星合作，包含《模犯生》茱蒂蒙瓊查容蘇因、《把哥哥退貨可以嗎》「SUNNY」桑尼蘇莞門坦諾、《淒厲人妻》黛薇卡，最近一部更與泰國女子天團「BNK48」合作。

納瓦波坦榮瓜塔納利說起和這些大明星合作經驗，更談起他挖掘茱蒂蒙瓊查容蘇因的過程，在當模特兒的時候就注意到，因為「說不出的理由」氣質，而邀請她來演出。和這些大明星合作的過程中，最感謝的就是「SUNNY」桑尼蘇莞門坦諾和黛薇卡來試鏡，「他們那時候都當紅，來試鏡和演戲已經讓他非常印象深刻了！」。

納瓦波坦榮瓜塔納利導演最新作品、泰國女子天團BNK48首部大銀幕紀錄電影《BNK48:女孩別哭》，是納瓦波耗時5個月「和女孩們生活在一起」所交出的夢幻作品，他輕盈提出天團背後不為人知的祕密，深度訪談交錯手搖式攝影的日常切片，將懵懂的青春交織出美麗哀愁的律動，一段段少女們在舞台上的童話冒險，成長與幻滅引人深思。

納瓦波導演表示：「記錄她們所害怕、畏懼的事物，是極其重要的事情。回顧成名之路，必須像紀錄生活一樣平凡。」《BNK48:女孩別哭》不僅記錄到女團因長時間相處而產生的好交情，卻也紀實他們成名後因競爭壓力而友誼瓦解的醜陋。

《BNK48:女孩別哭》片中人氣不旺的Jib，因忌妒隊長Cherprang Areekul的肖像因為當紅而隨處出現，更因此戒絕有「她」的遊戲。納瓦波導演被問及是否和女團們當上「好朋友」，才能讓她們推心置腹，完成這部這部極具真實感，難得完全揭露女團背後的殘酷現實的紀錄片。納瓦波導演表示，「真心跟她們當朋友」，是不二秘訣，但怎麼當朋友就笑而不答。「紀錄片呈現女團真實殘酷的內容，出品方完全沒有阻擋和修改。他自己也很訝異。」他直說「BNK48」的粉絲看完紀錄片的反應「想要看到更多私密面。」納瓦波導演直說「能拍的都拍了！」

納瓦波導演也直說，其實《BNK48:女孩別哭》對女團是很好的影響，「因為26個成員都有拍！反而給予比較不紅的成員，發言的機會。」，「女團間要競爭又要和諧相處，是非常特別、且有趣的。」

先前雄影一日電影大使「文青女神」温貞菱，也曾盛讚《明天，最後一天》讓她深感「在死亡來臨前，能活得平凡就已足夠。」納瓦波導演對此回復，「這部比較小眾的電影，在台灣上映20間電影院不到，還被女神垂青，非常開心。」

高雄電影節導演專題「泰國浪漫長短調：納瓦波坦榮瓜塔納利」世界選映2018最新片《BNK48:女孩別哭》，更選映未曾於台灣上映的短片合輯，2018柏林影展導演論壇國際首映《明天，最後一天》以及狂飆三億泰幣票房的浪漫喜劇《戀愛疹療中》、重返泰國盜版錄影帶時代浪潮《B拷發燒友》、以410則推特狀態發展而成的奇片《瑪麗快樂真快樂》、28歲一鳴驚人即拿下釜山影展新浪潮大獎《愛情悄悄來過》，共七部長片，九部短片的創作軌跡。

高雄電影節門票於「愛PASS售票網」(www.ipasskhcc.tw)與全台7-11 ibon全面販售，高雄電影節即日起至11/5(日)於高雄市圖書館總館、MLD台鋁、高雄市電影館登場。11/3(五)-11/5(日)則將於光點華山電影館獻上，特別企畫「雄影短片節」11/3至11/5於台北光點華山電影館舉行，所有國際競賽短片也可於「雄影雲端戲院」APP下載觀賞。相關資訊可上高雄電影節官網www.kff.tw，或臉書「高雄電影節粉絲團」查詢。

(中時 )

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