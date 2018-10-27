只會乎政治口號！79縣市首長候選人 僅15人提供教育政見

2018年10月27日 16:41 旺報 李侑珊

「2018年縣市首長候選人教育政見論壇」蒐集本次共79名百里侯候選人教育政見，其中15人主動提供教育政見；圖中以框線呈現的候選人為主動提供教育政見，底線標示的候選人則在網路自行發布，未作任何標記的候選人則未釋出也未提供教育政見。（李侑珊攝）

2018年度地方大選在即，為檢視縣市首長候選人的教育政策，台師大教育政策與行政研究所、清大教育與學習科技系等學術機構辦理「2018年縣市首長候選人教育政見論壇」，在本次共79名百里侯候選人當中，只有15人主動提供教育政見，包含民進黨台北市長候選人姚文智在內，一半以上的候選人並無釋出教育政策，學者憂心縣市首長候選人的教育領導能力嚴重不足，地方教育發展難前進。

台灣師範大學教育政策與行政研究所、清華大學教育與學習科技學系、台灣地方教育發展學會、學校行政研究學會於今（27）日共同辦理「2018年縣市首長候選人教育政見論壇」，邀請曾任縣市教育局處長者、校長團體代表、教師組織代表、學者專家共議縣市首長候選人的教育政見。

清大教育與學習科技學系教授李安明表示，大會在9月10日便行文給各個候選人服務處，詢問各縣市候選人提供教育政見的意願，結至10月8日為止，在79名縣市首長候選人當中，只有15名候選人主動提供教育政見，24人則是在透過臉書等網路平台公開，40人沒有回應。

前宜蘭縣教育處處長吳清鏞則說，根據主辦單位蒐集到的資訊，「至少有一半的候選人連清楚的教育政見都沒有！」

前台東教育處長，屏東大學教授劉鎮寧指出，縣市首長的教育政見，看不出縣市教育發展的整體理想圖像，多淪為零散政見的表述，也無法根據縣市教育的核心問題提出對應政策，常常換了人就換政策，也使縣市教育發展無法有延續性，並且縣市首長候選人多不太關心教育課責。

全教總執行長林金財也指出，部分縣市長候選人提出教育政見，多關注在物質提供，但是對於這類政見的實質效果如何，卻不太關心，舉例來說，數位學習是趨勢，但有數位，就代表學會嗎？還只是學過？也有候選人喊國際化，但策略是語言學習，這兩者並不相等，離國際化的目標恐怕還有一段距離。

(旺報 )